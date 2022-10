Celebra vedetă din România, înșelată de soț. Ce a făcut, când a sunat-o amanta. Reacția genială

O vedetă din România a fost înșelată de soț! Fanii acesteia au rămas surprinși când au luat la cunoștință firul acțiunilor. Femeia chiar a fost contactată de amanta partenerului ei. Replica sa a fost de necrezut. Puține doamne ar reacționa astfel. „N-am fost o persoană geloasă și nici soțul meu nu e. Gelozia este începutul posesivității”, a susținut ea. Despre cine este vorba și care a fost conversația de la telefon?

O celebră artistă de la noi a vorbit deschis despre un subiect pe care cele mai multe femei îl țin departe de urechile tuturor. Aceasta a fost înșelată de soț și mai apoi sunată de amantă. Mai exact, este vorba despre Niculina Stoican. Iubita interpretă de muzică populară și-a șocat fanii cu câteva detalii din mariajul ei.

Cea din urmă a fost transparentă și a mărturisit că au existat episoade diverse pe tot parcursul căsniciei sale, dar iubirea a învins. Solista a mărturisit că nu a fost niciodată o persoană geloasă și nici soțul ei pentru că gelozia este începutul posesivității.

Vedeta a dezvăluit că a fost conștientă de faptul că femeile l-au plăcut și au fost în atenția lui, dar a fost mândră că doar ea se afla la brațul bărbatului. De asemenea, cea din urmă a declarat și că a primit telefoane de la posibile amante.

Cu toate astea, artista nu și-a făcut niciodată griji că mariajul lor s-ar putea distruge. Interpreta a mai afirmat că are o relație cu care se mândrește acum și că indiferent de orice s-ar fi întâmplat întoteauna s-a simțit iubită de partenerul cu care își împarte viața de ani buni.

,,N-am fost o persoană geloasă și nici soțul meu nu e. Gelozia e începutul posesivității. Cred că pasiunea e o formă insipidă a iubirii. Femeile l-au plăcut și au atras atenția. Eu am fost mândră, pentru că cea care era la brațul lui eram eu.

Am primit telefoane: Știi, soțul tău mă iubește’. I-am spus: Foarte bine. Să mă suni să-mi spui că soțul meu te iubește, când pe tine o să te cheme Stănescu și pe mine n-o să mă mai cheme Stănescu. Niciodată nu am simțit că se întâmplă ceva. Întotdeauna am fost iubită de soțul meu”, a spus Niculina Stoican, la Antena Stars.