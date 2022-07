Divorț surpriză în showbiz, după 10 ani de mariaj: „Așa cum se întâmplă în multe relații”

Un cuplu cunoscut din showbiz-ul românesc a anunțat marele divorț. O cântăreață celebră de la noi divorțează de soțul ei după un mariaj fericit de 10 ani. Nimeni nu se aștepta la acest lucru. Cei doi au fost extrem de discreți și în timpul căsătoriei, astfel că nicio persoană din afara familiei nu a cunoscut prea multe detalii despre iubirea lor. ”Este un divorț între doi oameni deștepți, cerebrali, fără șocuri”, spune impresarul solistei. Despre cine este vorba și care ar fi fost motivul despărțirii furtunoase?

O cântăreață cunoscută de la noi divorțează de partenerul alături de care și-a găsit fericirea în ultimii 10 ani. Mai exact, este vorba despre Anca Neacșu. Fosta solită a trupei A.S.I.A este în plin proces de divorț.

Ea a fost extrem de discretă întotdeauna cu privire la viața sa personală, astfel că nici acum nu a dorit să ofere amănunte despre despărțire. Ea își concentrează energia și atenția pe muzică. Impresarul său vine însă cu câteva detalii despre perioada prin care trece blondina.

Cântăreața a confirmat totuși separarea de Serkan Yaman. Radu Baron, impresarul vedetei, a mărturisit că nu s-a întâmplat nimic brusc în povestea lor, ci doar s-a răcit relația în timp. De asemenea, cel din urmă a subliniat că este un divorț dintre doi oameni deștepți și cerebrali, așa cum au fost și când au decis să își unească destinele.

În timpul acesta, Anca se ocupă mai intens de cariera sa și cântă la diverse evenimente. Blondina are un onorariu între 1.000 și 2.000 de euro. Ea este solicitată în special la nunți, botezuri și multe petreceri private. Suma diferă în funcție de locul unde se desfășoară evenimentul.

”Anca are un onorariu între 1.000 și 2.000 de euro, are o vocea foarte bună, este solicitată la nunți și la botezuri, la foarte multe petreceri private. Onorariul depinde de locul unde se desfășoară evenimentul. Dacă e în timpul săptămânii și nunta are loc la București, poate fi și de 1.000 de euro.

Sunt nunți și joia și vinerea, până duminică seară. Cântă la nuntă, deși e în divorț, dar nu este o problemă pentru ea. Face atmosferă, lumea o iubește. Cântă și piesele trupei A.S.I.A., la zilele orașelor, iar la nuntă merge pe cover-uri”.