Divorț șocant în showbizul românesc. Anunțul a fost făcut aseară târziu, toți s-au mirat

Aseară internetul a fost luat pe sus de un anunț șocant. Au aflat de pe rețelele de socializare de un nou divorț șocant în showbizul românesc. Cei care au stat pe rețelele de socializare au citit anunțul care a fost făcut aseară târziu.

Majoritatea știu cine este Larisa Drăgulescu, mai ales din prisma mariajului ei eșuat cu celebrul sportiv Marian Drăgulescu. După ani de mariaj, Larisa pleca pe drumul ei, recăsătorindu-se cu un alt bărbat în Germania. De fapt, fosta soție a lui Marian Drăgulescu recunoștea de curând, că și-a cunoscut viitorul soț pe vremea când se ocupa cu cea mai veche meserie din lume:

„Am fost escortă. Nu am fost forțată de nimeni să fac nimic. Am făcut numai cum am considerat eu că este bine. Mergeam în cluburi cu fel și fel de persoane potent financiare, îi însoțeam în diverse locuri.

Dar se pare că lucrurile nu au mers cum trebuie între cei doi, așa că aseară târziu, s-a aflat pe rețelele de socializare de un nou divorț șocant în showbizul românesc. Larisa este cea care a făcut anunțul, aseară târziu, pe contul ei de Facebook: „Am ales sa mergem pe drumuri separate. Eu am ales România, el a ales Germania. Prietenia ne va lega întotdeauna, indiferent de distanta.”

În urmă cu 14 ani, celebrul sportiv Marian Drăgulescu devenea ținta unor scandaluri, după ce Larisa Drăgulescu, fosta sa soție, îl acuza public că ar fi bătut-o. Ulterior lucrurile au degenerat într-un adevărat scandal, despre care sportivul spunea la un moment dat că „E un episod din viața mea de care nu sunt mândru. Au fost multe altercații. Ea sărea, de multe ori nu am ripostat, dar am și ripostat”. Momentul s-a transformat într-un prim divorț șocant în showbizul românesc.

În aceeași perioadă, s-a aflat că Larisa Drăgulescu ar fi practicat meseria de escortă. Astăzi, tot ea recunoaște că a făcut mulți bani din această meserie și că nu regretă absolut nimic.

„Nu știu cât câștigă o escortă într-o lună de zile, dar știu cât am câștigat eu. Am câștigat sume mari. 50.000 de euro, chiar și mai mult. Nu, nu am regrete. Cred că am făcut lucrurile așa cum trebuia.”