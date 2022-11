Ce a făcut Marian Drăgulescu cu banii câștigați la Survivor. „Investiția depășește 50.000 de euro, am tot amânat” EXCLUSIV

Peste aproximativ două săptămâni, Marian Drăgulescu își va deschide în Sectorul 3, în zona Vitan, propria academie de gimnastică, ce-i va purta numele. Potrivit mărturisirilor făcute în exclusivitate pentru playtech.ro, fostul mare sportiv a apelat la bugetul său personal pentru a-și vedea visul cu ochii și a investit peste 50.000 de euro, achiziționând aparate performante și tot ceea ce este nevoie pentru ca un copil să poată face pasul și spre marea performanță, în cazul în care-și va dori acest lucru.

Marian Drăgulescu, cel mai titrat gimnast român din toate timpurile, nu a stat degeaba de când a renunțat la sportul de performanță. „Marocanu” este în prezent antrenor la CSA Steaua, dar în același timp a participat și la câteva show-uri tv, cel mai cunoscut fiind ultima ediție a Survivor, difuzată la Pro TV. Fostul gimnast a frăcut economii, iar din banii câștigați își va deschide peste aproximativ două săptămâni, propria academie de gimnastică.

Marian a avut această inițiativă încă de acum zece ani, a tot sperat că va putea atrage fonduri europene sau diverse parteneriate, dar cum acestea nu s-au concretizat, a decis să apeleze la bugetul personal.

„O să-mi deschid o academie de gimnastică, pentru a pregăti copiii pentru performanță. Tot am amânat, să fie vreo zece ani de când am ideea aceasta, ca să aștept fonduri, parteneriate. Dar nu s-a materializat nimic, așa că am apelat la bugetul personal. Am închiriat spațiu, lângă Vitan în sectorul 3. Am făcut investiții, din economiile adunate. Intenționez să inaugurez academia ce-mi va purta numele la mijlocul lui noiembrie, pe data de 16”, ne-a declarat Marian Drăgulescu.