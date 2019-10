Divorț șoc în showbiz! Liviu Guță, primele declarații după ce s-a despărțit de soția lui. Căsnicia lor a durat 13 ani

Liviu Guță a făcut primele declarații după ce a divorțat de fosta lui soție. Artistul s-a despărțit de femeia pe care o iubea după o căsnicie care a durat 13 ani. El și-a schimbat deja statusul pe Facebook în Single și a mărturisit că a rămas prieten cu Iuliana, care va păstra copiii.

Liviu Guță a divorțat după 13 ani de căsnicie

Manelistul și-a schimbat statulsul pe Facebook în Single, iar fanii lui s-au aprins imediat și l-au bombardat cu mesaje. Aceștia au vrut să afle ce s-a întâmplat între el și Iuliana, iar Liviu Guță a recunoscut în cele din urmă că s-a despărțit de cea care i-a fost soție timp de 13 ani.

„Da, este adevărat. Am divorțat azi, la notar, de comun acord, fără resentimente. Chiar azi s-a terminat totul. Copiii răman la ea, dar ne înțelegem, am rămas prieteni de dragul copiilor. E normal ca eu să o ajut în continuare! Nu pot spune motivele, important este că ne comportăm civilizat de dragul copiilor”, a declarat artistul pentru Viva.

Liviu Guță a trecut printr-o serie de schimbări în ultima perioadă. Artistul a declarat că este la regim și că a slăbit 31 de kilograme.

„Am știut să îmi folosesc mai mult mintea. Mă simțeam foarte obosit, mă simțeam anapoda și m-am gândit că cel mai bine pentru mine e să fac schimbarea. Vreau să ajung la 80 de kilograme. Țin dieta unui nutriționist cubanez. Am mâncat două ouă fierte, un grapefruit și ceai verde. La prânz ouă fierte, o portocală și o bucățică de carne de pui la grătar. Am exclus pâinea și zahărul din alimentație. Am început acum două luni și o săptămână și am slăbit 31 de kilograme chiar. Am 87 acum și vreau să ajung la 80”, a mărturisit Liviu Guță în luna septembrie.