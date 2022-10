Divorț secret în showbizul românesc. Vedeta care a făcut anunțul neașteptat

Încă un divorț neașteptat în showbiz-ul românesc! Unul dintre cei mai apreciați designeri de la noi a ales discreția și de această dată, iar abia acum s-a aflat faptul că s-a despărțit de soțul ei în secret. Fanii acesteia au rămas fără cuvinte și abia au putut crede noile vești. Nimeni nu se aștepta ca partenerii să meargă acum pe drumuri separate. Despre cine este vorba? Vedeta a vorbit acum despre evenimentul care a lăsat urme adânci.

Se pare că este anul divorțurilor! Multe din vedetele autohtone au ales în aces an să se separe de oamenii cu care își împărțeau viața. Acesta este și cazul Cristinei Joia. Unul din cei mai apreciați designeri de la noi a divorțat în mare secret.

Vedeta a ales și de această dată să fie extrem de discretă, iar abia acum a venit cu anunțul pentru fanii care erau curioși de viața sa personală. Arhitecta de la ,,Visuri la cheie’‘ a declarat că s-a separat în mod oficial de fostul ei soț, Bogdan. Cea din urmă a mărturisit în cadrul emisiunii ,,La Măruță” că este o femeie liberă de mai bine de un an.

Nimeni nu se aștepta la un asemenea anunț, mai cu seamă că cei doi formau o familie perfectă și aveau un băiețel de șapte ani. Din păcate, iubirea s-a terminat și relația lor amoroasă a ajuns la final. Cristina Joia a decis acum să fie transparentă și să ofere câteva detalii despre acest eveniment.

„S-a întâmplat în urmă cu un jumătate, in mai, anul trecut. Si am ales să nu vorbesc despre asta, în primul rând pentru că am avut eu nevoie de un timp să procesez ce se întâmplă”, a declarat arhitecta.