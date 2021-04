Cristina Joia, probleme grave de sănătate. Vedeta PRO TV și-a povestit drama: ”Am făcut pneumotorax spontan”

Cristina Joia a vorbit despre problemele de sănătate cu care se confruntă. Fanii vedetei de la Pro TV nu se așteptau la această veste proastă din partea ei. Iată detalii despre drama prin care trece aceasta!

Cristina Joia, despe starea sa e sănătate

Cristina Joia a trecut prin momente difcile în ultimul an, dar viața de-a lungul ei nu a ocolit-o nicicând de alte trăiri aparte și de lecții uriașe. Vedeta de la „Visuri la cheie” și-a dorit foarte mult copii, motiv pentru care a încercat toate modalitățile pentru ca visul să devină realitate.

Femeia a făcut patru fetilizări în vitro și două inseminări, dar rezultatul nu a fost deloc cel dorit, ba chiar unul dramatic. În loc să rămână însărcinată și să fie în culmea fericirii, Cristina Joia s-a temut pentru viața ei la scurtă vreme după ce a terminat tratamentele.

Aceasta a fost diagnosticată cu endometrioză toracică, iar plămânul drept i s-a umplut de tumori. Cristina a simțit brusc faptul că nu se simte deloc bine, moment în care se afla pe stradă. Atunci nu s-a mai putut mișca și a chemat ambulanța.

În urma unor analize amănunțite, medicii i-au spus că aceasta avea plămânul perforat, ulterior a ajuns să fie operată de trei ori și să aibă parte de diagnostice crunte. De atunci, vedeta de la Pro TV a reușit să-și țină în frâu problemele doar cu un tratament hormonal de care a ajuns să fie dependentă în ultimii șase ani.

„Sunt dependentă de un tratament”

„Am făcut pneumotorax spontan. Plămânul drept nu mai funcționa. Am stat trei săptămâni în spital la Municipal. La două săptămâni, mi-au făcut un CT pentru că nu știau ce am. Plămânul meu era perforat. La CT s-a constat că plămânul are din nou găuri. Au zis că am cancer. M-am dus apoi la „Marius Nasta”.

La a doua operație, medicii au pus un diagnostic foarte rar. A mai fost nevoie și de a treia operație când mi-au pus o plasă ca să nu mai intre tumorile în plămân. Am endometrioză toracică. De obicei, endometrioza la femei e pelviană. Sunt dependentă de un tratament hormonal pe care-l iau de șase ani”, a povestit femeia, la Pro TV.

Motivul supărării pe medici