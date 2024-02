Divorţ răsunător în România. Formau un cuplu puternic, dar s-au despărţit în mare secret, după 20 de ani

Divorţ răsunător în România, la început de an! Paul Helcioiu, fostul mare baschetbalist, este un bărbat liber. S-a finalizat divorțul dintre sportiv și Alexandra Paven, cea supranumită „regina parfumurilor”. Cei doi s-au despărțit în mare secret, după 20 de ani de mariaj.

Alexandra Paven, „regina parfumurilor”, și Paul Helcioiu, fostul internațional din handbal, au ales să meargă pe drumuri separate. Vara trecută, cei doi au intentat actele de divorț, însă abia acum s-a finalizat divorțul lor, scrie Cancan.ro. Deși formau un cuplu solid, inevitabilul s-a produs.

Alexandra Paven și Paul Helcioiu au împreună un băiat, iar minorul va locui alături de mama lui. Fostul baschetbalist va fi obligat să plătească pensie de întreținere fostei soții pentru întreținerea copilului, în cuantum de 1/4 din venitul net lunar până la majoratul acestuia.

Paul Helcioiu își va putea lua copilul în primul și al treilea sfârșit de săptămână din lună, de sâmbătă de la ora 09:00, până duminică la ora 20:00. El va putea petrece timp cu minorul și în timpul vacanțelor școlare, din data de 24 decembrie până la data de 30 decembrie, însă numai în anii pari.

De asemenea, magistrații au respins cererea „reginei parfumurilor” de a-l obliga pe fostul baschetbalist la plata cheltuielilor de judecată. Pentru cei care nu știu, Alexandra Paven este o fostă handbalistă, care a activat la Rapid și la echipa națională.

„S-a lăsat de sport la 22 de ani pentru că i-a plăcut mai mult cartea. Eu am cunoscut-o după ce a renunțat. Dacă o cunoșteam înainte, aș fi făcut-o să se răzgândească”, mărturisea Paul Helcioiu, în trecut. După ce s-a lăsat de sport, Alexandra Paven s-a axat pe parfumeria Créateur 5 d’Émotions (C5DE).

„Am făcut o introspecție din mai până acum și m-am gândit cum am început, cum am făcut magazinul și cum am început să curatăm și să descoperim parfumieri în toată lumea. Ar trebui să mă promovezi ca prima femeie care s-a născut în toate cele 360 de zile ale anului. Așa cum te-am rugat acum o săptămână, să nu vorbim despre ziua mea, mi-ai dat în vileag ziua de naștere. Deși eu îmi propusesem din mai ca în fiecare zi să fie ziua mea”, spunea Alexandra Paven, în emisiunea lui Marius Tucă Show, în urmă cu doi ani.