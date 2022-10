Divorț oficial în showbiz. Aveau averi de milioane de euro

Divorț oficial în showbiz. Două staruri internaționale au decis să pună capăt celor 13 ani de zile pe care i-au trăit împreună. Vor menține legătura strict din postura de părinți, potrivit unui anunț făcut în urmă cu puțin timp de către o vedetă. Fanii cuplului nu se așteptau nicicând la o astfel de răsturnare de situație. Ambii aveau averi de milioane de euro.

Divorț oficial în showbiz

Divorț fără cale de întoarcere. Tom Brady și Gisele Bundchen au fost căsătoriți pentru o perioadă de 13 ani de zile. Totuși, partenerii au decis să divorțeze astfel încât amândoi să fie fericiți. Anunțul oficial a fost făcut vineri, 28 octombrie, de către celebrul jucător de fotbal, care a confirmat că separarea este oficială.

Primele informații despre despărțirea dintre Tom Brady și Gisele Bundchen au apărut în urmă cu câteva luni. Presa din Statele Unite ale Americii a scris, la acea vreme, că partenerii au luat decizia de a locui separat. Gisele Bundchen s-ar fi mutat într-o locuință pe care o deținea în Florida, în timp ce soțul ei a plecat în Costa Rica.

Potrivit zvonurilor, tensiunile ar fi apărut în momentul în care cunoscutul sportiv a decis să se întoarcă în Liga Americană de Fotbal. Partenera lui nu ar fi fost de acord cu acest demers, din cauza programului încărcat pe care îl avea. În astfel de circumstanțe, Tom Brady nu ar mai fi petrecut la fel de mult timp alături de familie.

Se spune că între cei doi foști soți au mai existat discuții pe această temă. Programul de muncă încărcat al jucătorului de fotbal nu ar fi fost deloc pe placul mamei copiilor săi. Au încercat să găsească o rezolvare – până când amândoi au ajuns la concluzia că cel mai potrivit ar fi să divorțeze.

Anunțul făcut de Tom Brady

Atât Tom Brady, cât și Gisele Bundchen au averi de milioane de euro. Nimeni nu știe, concret, cum urmează să fie împărțiți banii. Dacă au semnat un acord prenupțial, fiecare dintre ei rămâne cu bunurile și veniturile financiare proprii. În caz contrar, de regulă, persoana care are cea mai mare avere plătește celeilalte jumătate.

În cazul de față, Gisele Bundchen are o avere aproape dublă față de cea a lui Tom Brady. Femeia de afaceri are o valoare netă de aproximativ 400 milioane de euro, în timp ce fostul său soț are aproximativ 250 milioane de euro. Se știe că cei doi foști parteneri dețin împreună mai multe case de lux.

„Eu și soția mea am divorțat oficial, după 13 ani de căsătorie. Am luat această decizie pe cale amiabilă și cu recunoștință pentru timpul pe care l-am petrecut împreună. Suntem binecuvântați cu copii frumoși și minunați, care vor rămâne în continuare centrul lumii noastre – din toate punctele de vedere. Vom continua să colaborăm ca părinți, pentru a ne asigura că ai noștri copii primesc dragostea și atenția pe care o merită”, arată o parte a mesajului publicat, vineri, de către Tom Brady pe Instagram.

Tom Brady și Gisele Bundchen au doi copii, un băiat de 12 ani și o fetiță în vârstă de 9 ani. Jucătorul de fotbal mai are un fiu de 15 ani dintr-o relație anterioară.