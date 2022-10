Divorț fără cale de întoarcere în showbiz. S-au angajat deja avocații pentru despărțirea de sute de milioane de dolari

Divorț neașteptat în showbiz! Fanii cuplului nu se așteptau la o despărțire. Două staruri internaționale se pregătesc să își separe drumurile în mod oficial, deși în realitate și-au spus adio de o perioadă. Aceștia au angajat deja avocați care să îi reprezinte în instanță. „Nu cred că mai e cale de întoarcere acum. Ambii au avocați și se gândesc la ce va presupune o scindare” , a adăugat o sursă apropiată de aceștia. Despre cine este vorba?

Tom Brady și soția sa se pregătesc de divorț. Celebrul jucător de fotbal a angajat deja avocați specializați în separări legale, semn că se anunță finalul mariajului lui și pe cale legală. Cei doi nu ar mai sta împreună de o vreme, iar acum se pregătesc să rupă orice legătură.

Speculațiile dintre sportiv și Gisele Bundchen au apărut în presa din Statele Unite ale Americii în urmă cu câteva luni. Soții nu mai locuiesc în aceeași casă de câteva săptămâni și fanii lor cred că este vorba despre o despărțire definitivă. Gisele s-a mutat din casa lor din Florida și a plecat în Costa Rica, acolo unde ambii dețin o altă proprietate.

Se pare că femeia nu ar fi fost de acord cu decizia lui de a se întoarce în Liga Americană de Fotbal din cauza programului competițional încărcat care l-ar ține departe de familie. Tom Brady și Gisele Bundchen au mai avut discuții pe această temă în trecut, dar acum se pare că nu mai doresc să își mai acorde nicio șansă de împăcare.

„Nu cred că mai e cale de întoarcere acum. A mbii au avocați și se gândesc la ce va presupune o scindar e, cine primește ce și care vor fi finanțele”, a spus o sursă apropiată lor, conform Page Six.

Aceștia au împreună un băiat în vârstă de 12 ani și o fetiță în vârstă de 9 ani. Bărbatul mai are și un fiu în vârstă de 15 ani dintr-o relație anterioară. Modelul brazilian își dorește foarte mult ca bărbatul să petreacă timp în sânul familiei.

„Copiii cresc. Ben are deja 12 ani, iar această perioadă este extrem de importantă pentru viața lui. Evident, am preocupările mele. Acesta este un sport foarte violent, iar eu am copiii mei și vreau ca el să fie mai prezent în mijlocul familiei.

Am avut acele conversații cu el din nou și din nou. Dar, în cele din urmă, simt că toată lumea trebuie să ia o decizie care să ajute lucrurile să funcționeze pentru copii”, a spus Gisele.