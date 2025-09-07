Divorț, după doar 3 luni de la nuntă. Ghinioanele se țin lanț de fotbalistul din România

Fotbalistul Dragoș Nedelcu trece printr-un moment delicat al vieții sale. Rămas fără echipă după ce Farul Constanța a renunțat la el în vară și afectat de o accidentare care i-a adus probleme medicale, jucătorul de 28 de ani se confruntă acum și cu dificultăți pe plan personal. La doar trei luni de la nuntă, mariajul cu Anca Gheauru este pe punctul de a se încheia. Problemele dintre cei doi par să fi apărut la scurt timp după nuntă, iar fotbalistul a decis că nu mai poate continua relația.

Probleme pe toate planurile pentru Dragoș Nedelcu

Fostul internațional de tineret al României părea să aibă lumea la picioare în urmă cu doar câțiva ani. Crescut la Viitorul Constanța și trecut prin FCSB, Nedelcu era considerat unul dintre jucătorii de perspectivă ai generației sale. Totuși, accidentările repetate și inconsecvența l-au tras mult înapoi. În iulie, clubul Farul Constanța a decis să renunțe la serviciile sale, iar fotbalistul s-a trezit fără echipă.

Sportivul este aproape de un transfer la Steaua, în Liga 2. Totuși, grijile din ultima perioadă au fost dublate de cele din viața personală. După nunta organizată în luna iunie, relația cu soția sa s-a deteriorat rapid, iar cei doi au ajuns în pragul separării.

Căsătorie de scurtă durată

Dragoș Nedelcu și Anca Gheauru s-au cunoscut în urmă cu câțiva ani, iar relația lor a devenit publică în vara anului 2023, atunci când au postat prima fotografie împreună pe rețelele de socializare. În luna mai 2024, fotbalistul a cerut-o în căsătorie, iar nunta a avut loc în iunie anul acesta, în prezența familiei, prietenilor și a mai multor colegi din lumea sportului.

Totuși, căsnicia lor s-a dovedit a fi una extrem de scurtă. La doar trei luni după nuntă, cei doi s-au despărțit și urmează să oficializeze divorțul.

Ce spun apropiații cuplului

Persoane din anturajul fotbalistului confirmă că relația dintre Nedelcu și Anca Gheauru s-a încheiat definitiv.

„Cei doi nu mai formează un cuplu! Nedelcu și-a șters toate pozele cu ea, nu o mai urmărește, s-a terminat relația lor. Totul s-a întâmplat după ce-au făcut nunta. O chestie peste care Dragoș n-a putut să treacă”, au declarat apropiați ai jucătorului pentru gsp.ro.

Cine este Anca Gheauru

Anca Gheauru, femeia cu care Nedelcu s-a căsătorit în iunie, este manager al unor cluburi din Mamaia și deține un salon de înfrumuseșare unde oferă tratamente de remodelare corporală.

Ce urmează pentru fotbalist

Deși planul personal este zdruncinat de divorț, Dragoș Nedelcu încearcă să-și concentreze atenția pe carieră. Discuțiile cu Steaua București ar putea reprezenta o șansă de relansare, chiar dacă în Liga 2. Mutarea la București ar fi și o modalitate de a lăsa în urmă perioada petrecută la Constanța, locul unde a trăit atât succesul fotbalistic, cât și dezamăgirea în plan personal.

Pentru moment, fotbalistul nu a făcut declarații oficiale cu privire la divorț, dar toate semnele arată că despărțirea este inevitabilă.