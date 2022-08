„Divorț” cu scandal între Liviu Dragnea și Codrin Ștefanescu. „Îmi cer scuze public, încă o dată, vouă tuturor români patrioți, că i-am mai dat o șansă acestui personaj!”

Nicio relație de iubire și prietenie nu ține o veșnicie. Așa s-ar descrie noile tensiuni care au apărut între Liviu Dragnea și fostul său om de încredere, Codrin Ștefănescu, care a fost alături de fostul lider PSD în cele mai grele momente din viață. Se pare că relația dintre cei doi a luat o turnură greu de imaginat, iar în prezent, cei doi își aruncă jigniri și acuzații la care nimeni nu se aștepta. Recent, Liviu Dragnea a făcut public niște acuzații dure la adresa politicianului Codrin Ștefănescu, iar acesta, la rândul său, i-a întors acuzațiile, șocând milioane de români și, în același timp, bucurându-și rivalii politici.

Cei doi politicieni care păreau a face o echipă excelentă, sprijinându-se în momente cruciale, par că au fost loviți de resentimente, motiv pentru care, „un divorț” între cei doi se întrevede a fi singura soluție. Recent, Liviu Dragnea l-a acuzat pe fostul său om de încredere de faptul că vrea să colaboreze cu „personaje ciudate” în Alianța Pentru Patrie, motiv de supărare pentru fostul lider PSD.

Mai mult, acesta a susținut că acest partid ar fi condus de afaceriști care nu au tangențe cu politica, subliniind faptul că au au un trecut ciudat, care nu ar ajuta la îndeplinirea misiunii partidului de a „recupera țara”.

Politicianul reclamă faptul că numele său a fost asociat cu diverse acțiuni și personaje care nu au treabă cu politica, lucru intolerabil pentru el. Acuzațiile vin la scurt timp după ce Codrin Ștefănescu a rupt tăcerea despre adevărată relație dintre cei doi.

„Despre Puiu Florian îmi spunea că vrea să fie președinte. Francisc Tobă, care cered că de când a venit în APP, Codrin a început să aibă alt comportamente. Am spus că nu sunt de acord să fiu vehicolul politic pentru ca un grup de oameni dubioși să ajungă în zona puterii datorită mie.

Acesta a promis că va continua să lupte pentru români în cadrul acestui partid, dar nu înainte de a se face curățenie și a scăpa de persoanele care nu aduc valoare, printre aceștia numărându-se și Codrin Ștefănescu.

Ori e boală, ori e prostie. Acuzații grave. Expresiile astea le-am auzit și la Victor Ponta, și la alții. Spre deosebire de alții, eu n-am avut nicio rezervă de a vorbi despre acest sistem, indiferent cu cine am stat la masă”, a adăugat Liviu Dragnea, la realitatea.net .

„Nu mai pot lucra cu Codrin în niciun proiect politic. Am evitat să spun lucuri din interior, dar încerc să spun cu gura plină. Codrin conduce partidul într-un mod nesătătos. Nu poți sta în fiecare zi discuții politice cu paharul pe masă. (…)

În urma acuzațiilor aduse de Liviu Dragnea, în direct, Codrin Ștefănescu nu s-a putut abține să nu vină cu replici tăioase la adresa fostului său prieten. Acesta i-a transmis fostului lider PSD că nu va ține cont de acuzațiile sale mincinoase, încercând să argumenteze anumite acuzații aduse de Liviu Dragnea.

Mai mult, Codrin Ștefănescu s-a scuzat pentru faptul că, o lungă perioadp de timp, acesta a fost omul care a încercat să-i salveze imaginea și onoarea lui Liviu Dragnea, atunci când acesta era lovit cu pietre din toate părțile.

„Îmi cer scuze public, încă o dată, vouă tuturor români patrioți, că i-am mai dat o șansa acestui personaj, că am încercat să-i creez o figură de om iubitor de neam, că l-am apărat public in toate scandalurile sale.

Am greșit, îmi asum, regret, am luat o decizie finală! Sper sa-mi scuzați slăbiciunea și credința ca un om se poate schimba din rāu, in unul bun”, a adăugat Liviu Dragnea.