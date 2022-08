Codrin Ștefănescu, atac direct la Liviu Dragnea. Cuvintele sunt dure: „Un mic monstru”

Șoc pe scena politică din România. Codrin Ștefănescu rupe tăcerea despre relația cu fostul lider PSD, Liviu Dragnea. Politicianul transmite că a venit timpul să explice tensiunea care există între cei doi. Toată lumea îi știa buni prieteni, dar iată că sunt neînțelegeri acum. Actualul secretar general al Alianţei Pentru Patrie (APP) se dezice de Dragnea!

Codrin Ştefănescu, membru al Alianţei Pentru Patrie (APP), a răbufnit la adresa lui Liviu Dragnea într-un mesaj postat, vineri, pe rețelele sociale. Politicianul face acuzații extrem de dure, susținând că fostul său prieten este un apropiat al statului paralel și că l-a trădat de câte ori a avut ocazia.

După ce, în ultimele zile, au apărut informații potrivit cărora ar exista un conflict între el și ex-președintele PSD, care a luat decizia să se retragă din APP, Codrin Ștefănescu dă cărțile pe față despre Liviu Dragnea. În postarea de pe Facebook sunt explicate motivele pentru care a devenit un „monstru” și „trădător”.

„E timpul să va explic motivul relației mele tensionate cu Liviu Dragnea! Și să vă cer iertare, in mod public, pentru că in ultimii ani am susținut și am spălat de păcate vechi și noi, un mic monstru! Dar am sperat că acest om se va schimba radical, va ieși din siajul sistemului coldisto-securist in care s-a bălăcit cu maximă plăcere, că va renunța la minciuni, la maniera lui toxică de a-și “înjunghia” politic, pe la spate, aliații, camarazii, oamenii nevinovați! M-am înșelat! Și asta o spun eu, rāspicat si clar, eu cel care i-am stat alături când era abandonat de toți. Unii au avut dreptate să o facă, recunosc si asta!

I-am iertat lui Dragnea toate derapajele si toate mizeriile pe care mi le-a făcut de-a lungul anilor. Toate! Oricât de grave au fost! Alții nu-l iartă nici azi si in mod sigur au dreptate. Eu, totuși, am făcut-o!

1. I-am iertat lui Dragnea participarea sa activă la întrunirile șefilor sistemului toxic. I-am iertat mesele, chefurile si șprițurile cu Maior, Coldea, Kovesi si alții. La modul in care s-a gudurat pe lângă aceste personaje, la tăieri de porci cu ei, in casele lor conspirative, la cadourile in Opus One către Coldea, la poziția ghiocelului adoptată de el in fața acestor demoni. Asta, in timp ce eu, Olguța Vasilescu, Șerban Nicolae, Liviu Pop, Orlando Teodorovici, Liviu Plesoianu, spărgeam ecranele televizoarelor in lupta noastră ÎMPOTRIVA acestui sistem nenorocit! In timp ce noi vorbeam de abuzuri, de protocoale secrete între Parchete si SRI, despre dosare fabricate la comandă, despre anchete si arestări dirijate tocmai din acest cerc ocult. In care el era prezent! (…)”, a relatat Codrin Ștefănescu pe Facebook.