Divorț bombă în showbizul din România. Cuplul celebru și-ar fi spus adio în mare secret

Unul dintre cei mai cunoscuți fosți sportivi ar fi divorțat în mare secret de soție. Informația a fost făcută publică de bunul său prieten, care a spus că actele de divorț ar fi fost semnate în urmă cu două săptămâni.

La cinci ani de când s-au căsătorit, se pare că Ilie Năstase și soția sa, Ioana, și-au spus adio pe cale legală. Cei doi au avut parte de mai multe despărțiri și împăcări în ultimii ani, dar de data aceasta se pare că lucrurile au fost tranșate definitiv.

”Bomba” a fost aruncată de Ion Țiriac, în cadrul unei emisiuni TV. Acesta a spus că bunul său prieten și Ioana au divorțat în urmă cu două săptămâni. Niciunul dintre cei doi nu a confirmat însă informația, până în prezent.

”Năstase, așa cum îl vedeți dumneavoastră, a fost una dintre cele mai iubite și cele mai urâte personalități din sportul mondial. Veneau 10.000 de oameni să îl aplaude și 10.000 de oameni să-l fluiere. Dar veneau 20.000. Astăzi e același lucru, e un personaj. Am auzit că a divorțat acum două săptămâni, iar astăzi am citit că este cel mai fericit om de pe planeta asta”, a spus Țiriac, potrivit gsp.ro.

Fostul tenisman a fost căsătorit de cinci ori și are în total cinci copii. Năstase s-a căsătorit prima dată în anul 1972, cu modelul belgian Dominique Grazia. Cei doi au avut împreună o fiică, pe care au botezat-o Nathalie.

În 1984, fostul sportiv s-a căsătorit pentru a doua oară, de data aceasta cu Alexandra King, de origine americană. Nu au avut copii pe cale naturală, însă au adoptat un băiat și o fată, pe Nicholas și pe Charlotte.

Al treilea mariaj a fost cel cu Amalia Teodorescu, care i-a dăruit încă două fiice. Cei doi s-au căsătorit în 2004, iar în 2010 au divorțat. Emma și Alessia, fiicele lor, au rămas în grija mamei lor după separare.

A patra soție a lui Ilie a fost Brigitte Sfăt. Mariajul lor a durat cinci ani, din 2013 până în 2018. Un an mai târziu, Năstase s-a căsătorit cu Ioana Simion, de care acum se pare că ar fi divorțat. Relația lor a fost marcată de numeroase neînțelegeri și se pare că, în final, s-a destrămat.

”E o perioadă în viața mea în care am nevoie de foarte multă liniște pentru a lua o decizie corectă și bună pentru mine. Întotdeauna când faci un lucru în grabă, e posibil ca mai târziu să-ți pară rău. O să spun la momentul potrivit ceea ce nu se știe. Și chiar nu se cunoaște ce e mai important. Mă gândesc însă doar la băiatul meu. Eu știu ce copil am crescut, el știe ce mamă are. Mă respect, vreau să fiu liniștită pentru a lua cea mai bună decizie.

Vreau ca oamenii să mă iubească pentru ceea ce sunt eu. Nu vreau să mă afirm pe spatele nimănui, pentru că și eu am clădit ceva în viața asta. Și înainte și împreună cu el. Am plecat la Piatra Neamț și să mă încarc sufletește pozitiv. Am aici un loc al meu care mă liniștește. Sunt un om echilibrat, care-și vede de viața lui. O să stau vreo două zile”, declara Ioana Năstase, de curând, pentru cancan.ro.