Dispar medicamentele de sub 25 de lei din farmacii?! Anunțul neașteptat făcut de Terapia Cluj (exclusiv)

Piața medicamentelor din România riscă să se confrunte cu o criză de proporții. Tratamentele care costă sub prețul de 25 de lei ar putea să dispară. Iar asta din cauza faptului că materialele care se folosesc pentru producție s-au scumpit semnificativ. Mai mult, ele ajung în țara noastră abia după peste un an de zile de la plasarea comenzii. Dispar medicamentele de sub 25 de lei din farmacii?! Ce anunț a făcut Dragoș Damian, directorul PRIMER și CEO-ul fabricii Terapia Cluj.

Dispar medicamentele de sub 25 de lei din farmacii?!

Producătorii din România se pregătesc pentru o criză de medicamente. În special în cazul tratamentelor care în prezenț au prețuri mici. Din cauza costurilor de producție ridicate și a materialelor care ajung târziu în țara noastră, românii ar putea să nu mai găsească unele medicamente la farmacii.

Dragoș Damian, CEO Terapia, a explicat de ce riscăm să rămânem fără medicamente ieftine în farmaciile românești. Chiar dacă prețurile sunt mici, ele sunt reglementate de Ministerul Sănătății, care trebuie să respecte directivele primite de la Uniunea Europeană. Dacă, însă, costurile de producție care se majorează mereu nu pot fi ținute sub control, medicamentele riscă să dispară.

„Acest lucru duce la un fenomen pervers, și anume medicamentele ieftine – pentru care costurile cu materiile prime, materialele, utilitățile, forța de muncă au crescut foarte mult -, neputând să își modifice prețul, devin nerentabile pentru producători și unele dintre ele pot să fie scoase din producție. De multe ori, pacientul are senzația că medicamentul s-a scumpit, dar, de fapt, i se oferă alt medicament care este mai scump. Astfel, există această senzație de scumpire pentru că medicamentul mai ieftin dispare, din motivele pe care le-am spus”, a spus Dragoș Damian, într-un interviu oferit Impact.ro.

CEO-ul Terapia Cluj anunță scumpiri majore de prețuri

Mai există un fenomen care afectează piața medicamentelor. Înainte de pandemia de coronavirus, aprovizionarea se făcea la un anumit nivel. Ea a scăzut, însă, pe durata celor doi ani în care virusul a pus stăpânire pe țară. Acum, când populația reintră în stilul de viață normal, cererea de medicamente a crescut. Doar că producătorii nu mai reușesc să-i facă față.

„La ceea ce s-a întâmplat înainte de pandemie, acum este un cumul de factori noi. De exemplu, în timpul pandemiei, din cauza lockdown-ului, a scăzut foarte mult consumul de medicamente, producătorii și-au scăzut planificarea de fabricație. În ziua de astăzi, când revine consumul, producătorii nu reușesc să facă față cererii crescute. Este exact ceea ce se întâmplă în domeniul transportului aviatic – timp de trei ani nu au mai existat avioane, acum nu sunt destule. Este, poate, un fenomen similar și aici”, a explicat Dragoș Damian.

Se resimte, din nou, majorarea prețurilor în cazul materiilor prime folosite în producție. Potrivit șefului Terapia Cluj, flacoanele de plastic, de exemplu, sunt printre materialele care au suferit creșteri de preț. Folia de aluminiu este, în prezent, de până la zece ori mai scumpă decât înainte de pandemie, a arătat Dragoș Damian.