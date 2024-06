Dinu Maxer și Magdalena Chihaia s-au logodit. Primele imagini cu cererea în căsătorie și inelul

Bat clopote de nuntă în showbiz! Dinu Maxer și Magdalena Chihaia s-au logodit în Veneția. Celebrul artist a publicat un filmuleț cu momentul cererii în căsătorie pe rețelele sociale. Cei doi radiază de fericire.

Dinu Maxer și Magdalena Chihaia sunt împreună de anul trecut, după ce artistul a divorțat de Deea Maxer. Cum este relația lor, de fapt?

„Noutăți nu mai avem, pentru că muncim în continuu. Programul meu este unul foarte aglomerat. De exemplu, sunt zile când încep la nouă dimineața și termin la două noaptea, mai ales în perioada aceasta, pentru că este și perioada balurilor, unde merg și onorez evenimentele pentru că sunt MC la spectacole. Plus că, pe lângă asta, mai predau și valsul mirilor când am o fereastră și Dinu este la fel de încărcat cu programul, pentru că el mă ajută și pe mine la spectacole cu partea muzicală, plus că mai prezintă evenimente și zile de oraș și mai joacă și în spectacole și nu doar.”, a spus, recent, Magdalena Chihaia pentru Click! .

Dinu Maxer și Magdalena Chihaia au sărbătorit un an de relație într-un cadru de vis. Îndrăgostiții au ales Italia pentru acest moment special.

„Am plecat astăzi, timp de patru zile, în Italia, la o mică relaxare, o să celebrăm acolo un an de relație, pentru că pe 11 iunie aniversăm un an de când suntem împreună, dar când ne întoarcem iar o să începem un program full plin de evenimente până când o să plecăm în Mamaia toți trei: eu, Dinu și Andreas, timp de două luni, pe Litoral la muncă (cei trei au spectacole – n.r). Nu am mai fost într-o vacanță de ceva timp, plus că în ultima perioadă mi se pare că trece timpul foarte repede. Parcă mai ieri mă cunoșteam cu Dinu. Trece timpul, pentru că amândoi avem profesii solicitante, iar de un an de când am început să ne îmbinăm activitățile în perioadele de vârf…avem dublu. Am avut recent și deplasări, eu în Râmnicul Vâlcea, el la Brad și tot așa. Muncim mult, dar suntem fericiți că ne putem face profesia frumos. Nici nu mai contează oboseala dacă satisfacția sufletească este mare. Ce e cel mai important în relația noastră este susținerea și încrederea pe care ne-o oferim necondiționat, pentru că așa ne putem face profesiile într-un mod profesionist”, a mai declarat vedeta.