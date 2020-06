Dinu Maxer, îngenunchiat de durere după moartea lui Costin Mărculescu. Prima reacție

Dinu Maxer și Costin Mărculescu au petrecut mult împreună. Cei doi erau sufletul petrecerii atunci când se întâlneau la evenimentele mai intime oferite de obicei de familia Maxer. Cum a reacționat solistul atunci când a auzit de decesul amicului său?

Costin Mărculescu trebuia să împlinească 51 de ani luna aceasta, se simțea extrem de tânăr și avea multe în plan. Din păcate, soarta a decis ca biografia sa să fie gata chiar cu puțin timp înainte de decesul lui. Vestea a venit ca un fulger asupra familiei și asupra celor care l-au apreciat și iubit de-a lungul timpului. Cu toate că a fost parte din câteva scandaluri din showbiz, regretatul actor era cunoscut ca fiind un om sufletist care a încercat dintotdeauna să-și depășească condiția.

Planurile nu i-au mers întotdeauna, dar asta nu l-a făcut să-și piardă speranța. După ce a văzut că pierde teren în televiziune și teatru, dar și cu Academia de Modele care a ajuns în paragină, s-a apucat de scris. Cumnatul său nu vrea să creadă ipoteza unei morți naturale, așa că așteaptă cu sufletul la gură rezultatele biopsiei. În timpul acesta, Maxer a postat un mesaj de adio pentru amicul său.

„Am aflat aseară… dar nu am putut să accept… am pus mâna pe telefon să-l contactez…am crezut ca e o știre falsă! Apoi Deea mi-a spus că știrea e confirmată! M-am oprit din lucru (lucram la o piesa în studio) și am avut un sentiment unic de gol interior… de spaimă… de tristețe infinită! Nu am putut sp scriu nimic… După câteva minute am încercat să-mi reiau treaba, pentru a nu mă mai gândi! De dimineață m-au trezit cu un telefon cei de la Realitatea TV. M-au rugat sa intru în direct… am refuzat! Le-am explicat că eram prieten cu Costin, dar nu foarte apropiat. Era nelipsit la petrecerile noastre, dar nu ne-am vizitat niciodată. Știam unde stă, fiindcă îl aduceam acasă cu mașina de la evenimentele mondene la care ne întâlneam și stăteam și glumeam împreună. Le-am sugerat alte nume, dar mi-au spus că nu a răspuns nimeni (era 8:45). Atunci, la insistențele redactorei am acceptat să intru în direct la Știri. A fost bine până la urmă, deoarece am argumentat împotriva suspiciunilor de suicid!”

Dinu Maxer