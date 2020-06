Costin Mărculescu s-a iubit cu femeie măritată. Toată România o cunoaște

Spovedania controversată. Costin Mărculescu stârnea un mare scandal în lumea mondenă, în 2019, odată cu dezvăluirile intime despre viața amoroasă, făcute în cartea sa. Pe lista femeilor care au trecut prin filmul vieții lui se numără și una măritată, celebră în România.

Supranumit cândva de presă ”amantul vedetelor”, în urma declarațiilor sale controversate care îl arătau ca un don juan, Costin Mărculescu a scris o carte unde a dezvăluit cine a fost una dintre marile sale iubiri.

Intitulată ”Bombă cu fitil aprins”, cu descrierea ”Carte incendiară autobiografică”, ce conține dezvăluiri din lumea mondenă autohtonă, actorul a trecut în revistă toate momentele memorabile din viața sa, dar și câteva picanterii.

Într-una dintre pagini se regăsesc câteva vorbe și despre Mihaela, fosta soție a lui Mihai Constantinescu. Povestea lor a început în anul 1995, pe când femeia era căsătorită cu faimosul artist, dar relația începuse să se răcească.

„Relaţia mea cu Mihaela nu a fost niciodată publică. Vreau să spun că nu am stricat casa nimănui. Nu îmi stă în caracter să fac aşa ceva. Eu am iubit-o pe Mihaela. Ea putea să aibă orice bărbat la vremea respectivă. Când eu eram cu ea, deja relaţia cu Mihai se răcise de un an sau doi.