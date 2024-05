Dinu Maxer a înlocuit-o pe Deea Maxer cu actuala iubită și pe scenă. Magdalena Chihaia: ”Fiți cu ochii pe noi!”. Câți bani câștigă împreună?  EXCLUSIV

Dinu Maxer, solistul trupei AXXA, se pregătește de evenimentele de pe litoral, programate în sezonul estival 2024. Dacă, în alți ani, urca pe scenă cu soția Deea Maxer, iată că, după răsunătorul lor divorț, i s-a alăturat în spectacole actuala iubită, actriță de profesie. Magdalena Chihaia ne-a dezvăluit, exclusiv pentru Playtech Știri, cu ce noi surprize surprind publicul, pe plan artistic.

După divorț, Deea și Dinu Maxer au început să evite colaborările, motivul fiind lesne de înțeles. Însă, solistul trupei AXXA nu a rămas singur pe scenă, având-o mai noua parteneră pe actuala iubită. Actrița Magda Chihaia ne-a vorbit despre evenimentele comune, și care, în 2024, cu siguranță le vor aduce mii de euro, anunțându-se o vară cu mulți bani în buzunar:

”Avem multe planuri. Din luna mai eu încep balurile de absolvire ca MC și valsul mirilor, iar Dinu Maxer are zilele orașelor, nunțile și evenimentele.

Magda și Dinu au lansat însă și o piesă împreună, care deja se bucură de succes:

”Și pentru că săptămâna trecută am lansat o melodie în arabă și în engleză, la nivel internațional, vă așteptam cu drag pe canalul de youtube al lui Dinu Maxer pentru like-uri, subscribe-uri și share-uri”, a mai menționat Magda, exclusiv pentru Playtech Știri.

Magda și Dinu au petrecut împreună Paștele Catolic, primul în această formulă:

”Eu și Dinu am petrecut primul Paște Catolic împreună, mamele noastre s-au ocupat de masă, de gătit bunătăți”, spune actrița.

Magdalena Chihaia a avut de pătimit, fiind chiar și amenințată cu moartea, din cauza rolului Sora Magdalena, interpretat în cadrul show-ului ”iUmor”, de la Antena 1, unde a fost dublă finalistă. Însă, tot nu renunță, dimpotrivă, revine cu acest pamflet și în 2024:

Ea ne-a povestit și prin ce a trecut, urmare a controversatului rol, care, de fapt, se dorește a fi un pamflet:

”În realitate, sunt multe răutăți, multe critici, mulți oameni răi. Am fost dublă finalistă la iUmor, iar după ce am prezentat numărul cu sora Magdalena am luat foarte mult hate, vorbe grele, de la foarte mulți care se dădeau creștini, însă doar cu vorba.

Am primit inclusiv o amenințare cu moartea, că, dacă mă prinde în fața blocului, bagă cuțitul în mine, că am zis eu nu știu de ce, despre biserică. De fapt, era un pamflet, trebuia luat și tratat ca atare, că doar nu m-am dus la Știrile de la ora 5, ca să spun eu ce se întâmplă în biserică”.