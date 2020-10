Dinamo – Universitatea Craiova 0-1 live stream online Liga 1. Cicâldău deschide scorul pentru, golul lui Nemec este anulat

Min. 36: Reuşita lui Nemec, anulată pentru ofsaid.

Min 27: GOOOOOOL Craiova! 0-1. Cicâldău transformă un penalty şi Craiova trece în avantaj.

Min. 26: Penalty pentru Craiova, după un fault comis de Puljic asupra lui Marius Constantin.

Min. 21: Camara recentrează în faţa porţii, dar oltenii reuşesc să respingă.

Min. 10: Dinamo controlează teritorial, dar nu au fost ocazii până acum.

Min. 1: Startul partidei.

Dinamo – CS Universitatea Craiova este cel mai tare meci al etapei a șaptea din Liga 1. Un derby între două echipe aflate în situații diametral opuse. Gazdele vin după înfrângerea cu FCSB și sunt încă departe de play-off, în ciuda numeroaselor achiziții. De partea cealaltă, Craiova este pe primul loc, cu victorii pe linie în primele șase etape de campionat.

Dinamo – CS Universitatea Craiova se joacă duminică, de la ora 21:30, și este transmis de Telekom Sport. Partida poate fi urmărită aici live video, dar toată acțiunea este și pe Playtech.ro. Cosmin Contra face o alegere îndrăzneaţă. Va începe din primul minut cu Aleix Garcia, jucător recent adus de la Manchester City. De partea cealaltă, Sorin Cârţu are serioase probleme de lot. Elvir Koljic, golgheterul echipei, este accidentat. Iar Vlădoiu şi Câmpanu, doi dintre jucătorii U21, au fost testaţi pozitiv cu noul coronavirus.

Dinamo – Universitatea Craiova live video. Cosmin Contra începe cu Aleix Garcia titular! Cristiano Bergodi, probleme serioase de lot

„Dinamo e bine după două săptămâni de antrenamente. Fizic, am început să urcăm mult. E clar că avem nevoie de puncte, nu doar să jucăm bine, frumos. Să fim mai pragmatici. Să fim mai inspiraţi pe defensivă, pe ofensivă. În principiu, majoritatea celor sosiţi sunt la nivel bun. A prins bine pauza internaţională, vor face parte din lotul pentru Craiova. Am câştigat experienţă şi valoare prin ultimele transferuri. Avem doi jucători pe post de valori apropiate, am posibilitatea să aleg tactic mai multe formule de joc. E bine pentru grup, nimeni nu se poate relaxa! Competitivitatea va fi benefică”

Noi suntem negativi după ultimele teste. Îmi pare rău că nu e o situaţie comodă la adversari, nu doresc nimănui să aibă probleme. Sper să se găsească mai repede un vaccin şi să nu ne mai fie frică. Dinamo pe Arena Naţională? E frumos, mie îmi place, pentru stilul nostru de joc e un stadion foarte bun. Sper să fim respectaţi de arbitri. Dinamo a avut împotriva cel puţin o greşeală mare de arbitraj. Sper să nu se mai întâmple şi să vorbim doar de fotbal după meci”, a declarat Cosmin Contra înaintea partidei.

„Dinamoviştii nu meritau să piardă cu UTA și cu FCSB, au dus jucători buni, vor fi în play-off. Avem o serie de 6 victorii consecutive, am făcut un parcurs foarte bun, dar nu am bagheta magică, va veni şi un moment negativ. O partidă mai puțin reușită. Avem această problemă cu COVID, trebuie să ţinem cont de acest virus, cine va avea mai mult noroc şi mai multă responsabilitate va aduce mai multe puncte. Am avut ghinion că am pierdut doi jucători under 21. Vlădoiu a crescut mult în acest sezon, este meritul lui, era un titular şi trebuie să găsim o soluţie pentru a-l înlocui”, a spus şi Cristiano Bergodi.