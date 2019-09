Din Las Fierbinți la Hollywood! Ce actriță e acum colegă de platou cu Stevan Segal

O actriță din îndrăgitul serial de comedie ”Las Fierbinți” a ajuns la Hollywood. De pe pla iurile mioritice a ajuns la americani, dar cum? Care este povestea sa de viață și evoluția imensă de care a dat dovadă plecând de la filmările din Fierbinți-Târg…la Hollywood? Iată despre ce actriță este vorba!

Românca ce ne duce numele țării peste hotare, ba chiar direct la Hollywood, locul magic al actorilor, se numește Maria Bata. Aceasta este din ce în ce mai aproape de a-și îndeplini toate visele în carieră. Este de aproape doi ani plecată în Mexico City, dar își amintește cu drag de acasă. Tânăra a avut atât de mare noroc încât talentul a propulsat-o direct pe marile scene, alături de cei mai renumiți actori din lumea. Și-a început cariera ca fotomodel, dar drumul vieții a dus-o într-o altă parte.

„Mi-am dorit să mă pot «juca», în sensul bun al cuvântului, şi eu cu sufletele oamenilor, să le spun poveşti prin intermediul personajelor, în care s-ar regăsi sau le-ar da curaj să-şi transforme visurile în realitate. Mă consider o norocoasă pentru că am avut ocazia să lucrez cu oameni foarte talentaţi şi dedicaţi, de la care am avut multe de învăţa”

Maria Bata