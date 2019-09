Ce a făcut Mihai Bobonete, după ce și-a lăsat copilul la școală. Toți bărbații l-au apreciat pe actorul din Las Fierbinți

Mulți nu cunosc omul din spatele lui Bobiță, așa cum a început să i se spună după ce a primit rolul cel mare în Las Fierbinți. Aproape toți îi cunosc naturalul din glumele cu care face sute de oameni să râdă, dar nu știu și pasiunile sale. Acesta i-a surprins pe cei mai mulți cu doar câteva fotografii și o povestioară. Ce a făcut după ce și-a lăsat copilul la școală?

Iubitul actor a povestit, pe o rețea de socializare, că s-a trezit frumos într-o dimineață și și-a dus, ca de obiceiu fiul la școală, fără să se gândească măcar la ce urma. În jurul orelor 08:30, și-a sunt un bun prieten care abia își dusese și el copilul la școală, pentru a putea petrece un timp împreună.

„Corect, îl lăsase și culmea, ca și mine, avea și două lansete și trei gume în mașină, așa că ne-am dat întâlnire pe Balta Căciulați la Nea Samoilă ca să vedem dacă e vreun pește în balta aia…Normal că era, nu că era… În 120 de minute am încasat 10/12 balabuște de peste 60 cm și 3kg fiecare. Marfa este…C&R normal! Am testat și bățul de la Udilă Găbie și mulineta de la Ghindăoanu Răzvan. Ce să mai… Două ore, lângă București, spectacol” Mihai Bobonete

“Cu Bobonete m-am întâlnit în clasa a IV-a, el venise de la Craiova, părinţii lui erau ingineri în agricultură şi i-au detaşat la Giurgeni în anul cu Revoluţia. Ştiu că din ‘90 ne mutam la Hârşova, dar un an trebuia să facem şcoala la Giurgeni şi atunci am nimerit cu Bobonete în clasă. El era un tip slăbuţ, aşchie, cu ochelari, din bătăi în bătăi am ajuns să mă împrietenesc cu el. De atunci până în momentul de faţă suntem cei mai buni prieteni. Noi din clasa a IV-a am rămas nedespărţiţi, el a făcut liceul la Slobozia, dar venea la fiecare sfârşit de săptămână acasă, eu veneam de la Hârşova şi ne întâlneam la Giurgeni la bunici. El era mai bogat, avea discotecă, mare antreprenor. (Râde) Taică su avea discotecă la Căminul Cultural. Mergeam şi le stricam discoteca, noi puneam rock, toţi erau pe „Casablanca“ şi noi puneam Iron Maiden.”

Mihai Rait