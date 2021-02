Din ce își câștiga Giani din Las Fierbinți banii, până să joace în serialul de la PRO TV. „Câștigam destul de puțin”

”Las Fierbinți” a schimbat viața actorilor care aduc la viață personajele serialului, căci comedia românească a prins la public tocmai datorită realității din spatele umorului, astfel că oamenii, regăsând în primarul Vasile, Giani, Bobiță, Dorel sau Aspirina entități din cotidian, și-au manifestat gratitudinea față de cei care spun pe nume unor ofuri permanente din existența lor. Însă, până să aibă pe cine admira, actorii din spatele caracterelor au cutreierat alte meleaguri pentru a-și duce traiul. Dacă Dalida a început cu o afacere cu producere de țiglă metalică și accesorii, iar Celentano a muncit pe brânci în Coreea de Sud făcând pe clovnul, Giani, până să cunoscă succesul cu ”Las Fierbinți”, descărca TIR-uri.

„După Revoluţie am lucrat pentru o firmă turcească de pâine şi descărcam TIR-uri. Câştigam destul de puţin, dar eram puşti şi era foarte mult pentru noi”, a mărturisit Costi Diță într-un interviu pentru Click.

„Am avut obiceiul să mă duc constant la sală. Am un an şi jumătate de când n-am mai fost pentru că… pandemie. Vreau să vă spun la modul cel mai serios, activitatea fizică îţi schimbă radical viaţa, dacă se întâmplă în mod regulat, îţi schimbă dramatic viaţa în bine. Nu neapărat sală, poate fi bicicletă, mers în parc, orice mişcare. Reuşisem această performanţă în care ajungeam constant la sală, cam 5 zile pe săptămână. După un an jumate de pauză, îmi dau seama cât de mult mă ajuta treaba asta”, a spus actorul.

Este un familist convins

Deși nu-i place să vorbească despre familie în lumina reflectoarelor, despre actor se cunoaște că este căsătorit cu Oana Raluca, actriță și profesor la UNATC. Cei doi se cunosc încă din facultate, iar acum au doi băieți, unul de 10 ani și celălalt de 5 ani. Cea mai mare bucurie pentru vedetă este când vine acasă și se joacă împreună cu ei sau urmăresc în familie episoade noi din serialul-fenomen de la Pro TV. Băieții au și făcut parte din proiect într-un episod special de Crăciun.

Noul sezon a început cu dreptul

Marți seară, 2 februarie, serialul ”Las Fierbinți” s-a întors cu sezonul 18 și a început cu bine, Pro TV-ul ocupând primul loc în audiențe. Serialul a fost lider detașat pe toate segmentele de public, fiind urmărit de peste două milioane de telespectatori.