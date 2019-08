Ce meserie avea Adrian Văncică până să devină Celentano din Las Fierbinți. Doar familia știe asta despre el

În vârstă de 42 de ani, Adrian Văncică are o poveste de viață care poate servi oricând drept scenariu de film. Actorul, devenit celebru prin prisma personajului său – Celentano din Las Fierbinți, a povestit ce obișnuia să facă, înainte de acest rol, pentru a-și câștiga existența. Vreme bună, el a muncit în Coreea de Sud.

Adrian Vâncică, alias Celentano, despre experiența trăită: „A fost armata pe care n-am făcut-o”

Actor și scenarist, ajuns în atenția publicului după ce a început să-i dea viață lui Celentano în Las Fierbinți, serialul difuzat de Pro Tv, Adrian Văncică are un trecut încărcat. Acesta a muncit vreme lungă în afara țării, unde și-a câștigat existența.

Pe atunci, numele său nu era cunoscut ca acum, iar experiențele prin care a trecut nu au fost deloc ușoare. La 25 de ani, el nu trăia în România, ci în Coreea de Sud.

“Am stat un an de zile în Coreea de Sud. În 2002 am lucrat acolo, atunci când a fost Campionatul Mondial de fotbal. Atunci am pierdut foarte mulţi bani, pentru că se făceau pariuri pe cine va câştiga meciurile.

Am lucrat într-un parc de distracţii, imens. Dacă ai fost în Disneyland Paris, ăla e pocnitoare. Am intrat în pielea mai multor personaje. Să vezi ce frumos era când eram costumat ca Zorro.

Făceam clownerie, jonglerie, show-uri de stradă, intram în pielea unor personaje de basm, să se vadă că eram european. Acea experienţă mi-a folosit enorm, a fost armata pe care n-am făcut-o. A fost o socializare bruscă, pentru că eram acolo cu mai mulţi ruşi, bulgari, moldoveni. M-am întors apoi în România.

În momentul în care eu plecasem din Romania, făcusem câteva filme, câteva piese de teatru, jucasem cu nume mari. Avusesem şi o mică emisiune la Pro TV, dar care s-a terminat repede”, a povestit Adrian Văncică pentru Rock Fm, la emisiunea “Morning Glory”.

Ce spune Adrian Văncică despre rolul care l-a făcut celebru

De aproximativ 10 ani, actorul şi scenaristul Adrian Văncică îi dă viață bețivului Celentano din Las Fierbinți. Personajul i-a adus notoritetatea, iar pentru acest personaj Văncică s-a inspirat din realitate.

„Pe beţivii pe care îi imit i-am cunoscut la bloc, sunt trei la număr, iar nici unul, niciodată, nu îl recunoaşte pe celălalt”, a recunoscut actorul.