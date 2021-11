Din ce face mulți bani Marius Elisei, iubitul Oanei Roman. Afacerea care a înflorit în ultima vreme

Cu ce se ocupă Marius Elisei? Mulți se întreabă de unde provin veniturile iubitului Oanei Roman. Fosta prezentatoare le-a mărturisit fanilor totul într-o serie de întrebări de pe rețelele de socializare.

Oana Roman și Marius Elisei sunt divorțați momentan, dar au susținut că acum le este mai bine decât niciodată. Aceștia trăiesc o poveste de dragoste cu mult mai liniștită decât în trecut, dar fanii au o curiozitate.

Este bine cunoscut faptul că cei doi au avut discuții despre bani și despre faptul că nu reușesc să se descurce așa cum și-ar dori, dar acum iată că nu mai au motive pentru care să se plângă.

Vedeta a fost întrebată de câțiva internauți despre sursa de venit a bărbatului pe care îl iubește. Fiica lui Petre Roman a declarat că amândoi se ocupă de afacerea pe care o dețin.

Amintim că cei doi au divorțat, dar actele care i-au separat din punct de vedere legal nu au putut să-i țină departe unul de celălalt. Aceștia formează în continuare o familie și susțin că le este mult mai bine de când au renunțat la titulatura de soț și soție.

Cu toate astea, vedetele au vrut totuși să își facă noi jurăminte în semnul iubirii lor, dar evenimentul a fost anulat din cauza pandemiei.

„Sunt recunoscătoare pentru tot. Sunt recunoscătoare pentru familia pe care o am, pentru tot ce am reușit să construiesc în viața asta și pe principiul pe care l-am învățat de la tata: ce este mai bun d-abia de acum urmează”, a adăugat vedeta.

„După ce am muncit pentru alții, am decis să am businessul meu. Un magazin online cu haine de calitate, de la rochițe, până la lenjerie modelatoare, de toate mărimile. Foarte des am fost întrebată pe Instagram sau Facebook de unde îmi cumpăr hainele, motiv pentru care am considerat să deschid acest magazin, dacă tot inspir doamnele cu ținutele mele.

Prețurile sunt accesibile, hainele sunt de bună calitate. Am făcut deja ședința foto și urmează să dau drumul și la site. O să mă dedic foarte mult, o fac cu mare drag”, declarat Oana Roman pentru Click!