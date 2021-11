Din ce face mulți bani fosta soție a lui Petrică Mîțu Stoian. Legătura nebănuită cu Niculina Stoican

Cu ce se ocupă fosta soție a lui Petrică Mîțu Stoian? Care este legătura dintre aceasta și Niculina Stoican? Din ce face bani fosta parteneră a regretatului interpret de muzică populară? Puțini știu detalii despre ea.

Petrică Mîțu Stoian a părăsit această lume de curând. Acesta nu a fost un personaj care să fi intrat în scandal de-a lungul carierei sale și chiar nu iubea deloc să intre în polemici. Iată că după decesul acestuia fulgerător au început să curgă o serie de detalii despre viața personală despre care puțini știau lucruri.

Carmen Mihaela a atras atenția la înmormântarea artistului pentru că nu s-a dezlipit o clipă de lângă sicriul bărbatului. Fosta soție a artistului a fost o prezență modestă și liniștită și niciodată nu și-a plâns durerea.

Carmen nu a dorit să fie fotogafiată de jurnaliști și nici să ofere nicio declarație, așa că s-a retras rapid la mormântul cântărețului. Cei doi au fost căsătoriți preț de 16 ani. Foștii soți au pus capăt căsniciei în anul 2012, dar au rămas în relații foarte bune.

Toată lumea a admirat felul în care au decis să închidă capitolul amoros. Un alt gest impresionant a fost că aceasta a dorit să îi păsteze numele de familiei. Un alt lucru care nu s-a știut până acum este faptul că fosta parteneră a solistului lucrează la Ansamblul „Doina Gorjului’ în cadrul departamentului administrativ.

Mihaela Carmen chiar are o relație de prietenie cu Niculina Stoican, artistă care l-ar fi jignit și umilit pe acesta, susține impresarul lui Mîțu Stoian.

„Noi am rămas cu toții prieteni! Ei au divorțat pentru că așa au hotărât, iar ea trece prin niște momente așa cum trec și cei care n-au intrat în legătură cu el, dar cei care au trăit o viață alături de el. Și nu cred că acum, ea își dorește să facă vreo declarație.

Și ei erau în relații bune, au rămas amici, ca doi oameni normali care pot să-și dea „Bună ziua!’, indiferent de ce au hotărât. Nu am rămas doar eu amică, noi cu toții am fost și suntem în relații bune pentru că am împărțit și același loc de muncă la „Doina Gorjului’.

Ei au rămas în relații bune și n-au existat niciodată conflicte. Că nu s-a făcut paradă cu asta, că nu s-a vorbit despre asta, nu are nicio legătură, dar relația lor a fost impecabilă’, a declarat Niculina Stoican pentru Cancan.ro.