Cine deține Cărturești și cum poți să îți vinzi produsele tale în lanțul de librării

Cărturești este cea mai mare librărie din țară, fiind un spaţiu multifuncţional destinat tuturor iubitorilor de artă. Compania este cunoscută în mod deosebit pentru comercializarea de cărți dar și de filme și muzică. Prima librărie a fost înființată în anul 2000, în prezent având locații în mai multe orașe din țară. Iată cine deține Cărturești și cum poți să îți vinzi produsele prin intermediul lor.

Cărturești este o companie care deține o rețea de 16 librării. Locațiile acestora se află în marile orașe ale țării noastre, printre care: București, Arad, Brașov, Timișoara, Cluj, Constanța, Iași și Suceava. În anul 2016, compania și-a extins afacerile în alte două orașe. Cu ceva timp în urmă, Cărturești a deschis o librărie și în Republica Moldova.

Cel mai mare magazin Cărturești se află în București, pe strada Lipscani. Acesta este denumit Cărturești Carusel. Locația este găzduită de către o construcție neoclasică sau barocă, care aparține secolului al XIX- lea.

Interiorul clădirii este vopsit în alb și are mai multe etaje. Această librărie pare locul perfect de unde ne putem achiziționa cărțile sau de unde putem cumpăra cadouri pentru iubitorii de carte sau poate fi locul în care ne relaxăm în timp ce admirăm designul clădirii.

În urmă cu 20 de ani, Nicoleta Dumitru și Șerban Radu, cei doi acționari, au pus bazele acestei afaceri, investiția inițială fiind de 15.000 de euro.

Potrivit zf.ro, la finalul anului 2018, lanțul de librării s-a extins în orașe precum: Baia Mare, Sibiu, Craiova și în orașul Timișoara a deschis cea de-a doua locație.

De la debutul pandemiei de coronavirus, activitatea Cărturești a crescut cu 300%, dar nu a compensat pierderile cauzate de închiderea fizică a librăriilor.

„Am fost extrem de afectați. Am petrecut primele săptămâni încercând să stabilizăm situația, să vedem ce putem face pentru a nu merge direct în faliment. Am început să ne uităm la reconstrucție. Am mers pe activități online.

Am avut creștere de 300%, probabil, dar nici pe departe cât să acopere închiderile din zona de retail. Am avut multe activități în online și ele au strâns și 20.000 de oameni, online.

Am încercat să creștem activitatea online pentru a ne ține în funcțiune și furnizorii. Noi avem peste 1.000 de furnizori, din România, numai. Sunt și ei afectați, dar mai puțin decât noi”, a declarat Șerban Radu, CEO de la Cărturești, potrivit retail.ro.