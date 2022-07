Din ce face bani Cristina ICH. Vedeta a avut un derapaj marca George Buhnici

Cristina ICH este una dintre cele mai cunoscute vedete de la noi din țară. Pe lângă activitatea pe care o prestează în mediul online, este cunoscută și datorită relației pe care o are cu fiul celebrului fost selecționer Victor Pițurcă. Despre Alex Pițurcă știm deja că a jucat la Steaua, Regensburg, Universitatea Craiova, CSKA Sofia și Pandurii Târgu Jiu. Cu ce se ocupă, însă, partenera sa? Află din ce face bani Cristina ICH, în prezent.

Cristina ICH, odinioară Cristina Micu, este în vârstă de 34 de ani. Spunem „odinioară” fiindcă vedeta și-a schimbat recent numele, dorind să aibă parte de unul cu rezonanță pentru public. Originară din Republica Moldova, Cristina ICH a cucerit publicul din mediul online, atât cu frumusețea sa izbitoare, cât și cu discursul său atipic.

A reușit să fie un adevărat fenomen pe rețelele de socializare, acolo unde abordează diverse subiecte. Însă asta s-a întâmplat după ce a colaborat cu Bromania în filmulețe umoristice. Ulterior, a reușit să îi impresioneze pe italieni, fiind selectată pentru a participa în emisiunea „Ballando con le stele”.

Puțini știu, însă, cu ce se ocupă în prezent Cristina ICH. A început patru facultăți, însă nu a terminat niciuna dintre ele. Atunci când a povestit despre aceste experiențe, vedeta le-a mărturisit fanilor că nu a reușit să își găsească vocația – până la un moment dat.

„Eu prima dată când am intrat, am intrat la Stomatologie. După, Medicină Generală. După, am renunțat de tot și acum m-am gândit eu să fac Filozofie. Am făcut și Jurnalism, șase luni de Psihologie, un an de Regie-Film. Le-am lăsat așa. Nu mi-am descoperit vocația, dar acum sigur”, a transmis Cristina ICH, într-un InstaStory publicat în urmă cu mai mult timp.