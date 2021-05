Din ce bani trăiește Crin Antonescu, după retragerea din politică. Ce s-a aflat acum despre fostul senator

În urmă cu câțiva ani, Crin Antonescu era considerat drept unul dintre cei mai interesanți politicieni, dar și un potențial președinte al României.

Din ce bani trăiește Crin Antonescu, după retragerea din politică

Crin Antonescu are acum vârsta de 61 de ani, însă de cinci ani nu se mai cunoaște aproape nimic despre persoana sa. Crin Antonescu, fost președinte interimar al României, vreme de o lună și jumătate, în perioada suspendării din funcție a lui Traian Băsescu, a dispărut complet din peisaj încă din anul 2016, atunci când i s-a încheiat mandatul de senator.

El s-a retras din prim-planul vieții politice într-o perioadă de plină ascensiune, nemaicandidând la nicio funcție publică. De asemenea, el nu s-a mai întors nici la catedră, el fiind profesor de istorie, dar nu a trecut nici în mediul privat. Potrivit informațiilor ce apar în declarațiile de avere ale soției sale, deputatul european Adina Vălean, acesta nu a mai ”produs” niciun venit din anul 2016, notează Wowbiz.ro.

Declarațiile de avere indică astfel că ultimul venit al lui Crin Antonescu a fost inemnizația de senator pe care acesta o avea în urmă cu cinci ani, în valoare de 62.651 lei pe an. Apoi, Adina Vălean nu a mai completat nimic în dreptul veniturilor soțului ei, cel puțin nu până în anul 2020, atunci când soția lui Crin Antonescu a depus ultima ei declarație de avere.

Averea familiei Antonescu-Vălean

Dar asta nu înseamnă că familia are probleme financiare, iar ultima declarație de avere spune că soția lui Crin Antonescu a obținut în ultimul an fiscal de la Parlamentul European venituri cumulate în valoare de aproape 200.000 de euro. Aceștia au împreună trei imobile și un teren de 4.000 mp în Prahova, au 3 mașini și bijuterii în valoare de 18.000 de euro. De asemenea, Crin Antonescu are și un credit de 120.000 de euro pe care urmează să-l lichideze anul acesta.

Nu se știe cu exactitate ce anume l-a făcut pe Crin Antonescu să iasă brusc din viața publică. Cu toate acestea, unii vorbesc despre un dosar care l-ar fi speriat pe acesta. Aparent, un controversat om de afaceri i-ar fi vândut lui Crin Antonescu un apartament într-un complex rezidențial dezvoltat de el, la un preț preferințial. L-ar fi denunțat pe Crin Antonescu la DNA, iar acesta ar fi preferat să se retragă, ca să nu devină o țintă a procurorilor, mai spune sursa citată.

George Crin Laurențiu Antonescu s-a născut la 21 septembrie 1959, în Tulcea. El este un om politic român, președinte al Partidului Național Liberal din 2009 până în 2014 și președinte al Senatului României între 2012-2014.