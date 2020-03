Ce s-a ales de Crin Antonescu după ce s-a retras din politică. Din ce bani trăiește la 60 de ani

A fost senator senator și preşedinte al Comisiei Parlamentare pentru Revizuirea Constituţiei, calitate la care a renunțat acum patru ani. Când s-a retras, a uimit multă lume spunând că nu vrea nici măcar să se întoarcă în învățământ.

Crin Antonescu e casnică

Are 60 de ani și stă aproape tot timpul singur în vila lui din Băneasa.

Antonescu s-a retras din viața publică și politică de patru ani. Nu are o sursă clară de venit, dar ăsta nu e motiv de îngrijorare, pentru că soția lui, Adina Vălean, e europarlamentar, calitate în care aduce în casă 7.000 de euro lunar. Deci Crin Antonescu poate să stea liniștit. Chiar dacă e casnică, are de unde să facă o piață.

Irina Antonescu, în vârstă de 18 ani, se duce la o școală din Anglia, University of King, pentru care mama scoate din cont 25.000 de euro pe an. Bașca module, plus, cărți, plus altele.

Irina Antonescu, vedetă pe rețelele de socializare

Dacă vă vine să-i plângeți de milă lui Crin Antonescu, n-o faceți. Soția fostului președinte de partid istoric are o declarație de avere cum nici în vise nu visezi.

Irina e fiica naturală a lui Crin Antonescu, copil rezultat din căsătoria acestuia cu Aura, prima soție, care s-a sinucis aruncându-se de la etaj în timp ce toată lumea în casă dormea. Irina are 18 ani acum și e o adolescentă frumoasă, cu sute de admiratori pe rețelele de socializare. Irinei îi place să facă pictoriale și să adune like-uri.

Tatăl Irinei e căsătorit din 2009 cu Adina Vălean, comisar european.