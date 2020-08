Cât de schimbat este Crin Antonescu, după retragerea din politică. Cum arată acum și cu ce se ocupă

Crin Antonescu s-a schimbat mult după retragerea sa din politică, respectiv din viața publică. Cum arată fostul lider al PNL și cu ce se ocupă după ce a plecat de la butoanele țării vedeți un pic mai jos.

Cât s-a schimbat Crin Antonescu, după retragerea din politică. Cu ce se ocupă acum și cum arată fostul lider al PNL

Crin Antonescu, 60 de ani, a deținut funcții înalte în politica statului român. Acum, după retragerea sa din politică, care a avut loc acum 4 ani, fostul politician petrece mult timp în casă, singur, citind. Nu are niciun loc de muncă, nu face nimic.

Soția sa, Adina Vălean, care este europarlamentar are un salariu de 7000 de euro pe lună, dar Crin antonescu nu are niciun venit. Crin Antonescu a fost senator senator și preşedinte al Comisiei Parlamentare pentru Revizuirea Constituţiei, calitate la care a renunțat în urmă cu 4 ani. La momentul retragerii, a uimit multă lume spunând că nu vrea nici măcar să se întoarcă în învățământ.

Fiica lui Crin Antonescu studiază în Anglia

Irina Antonescu, fiica fostului lider politic cu prima soție, în vârstă de 18 ani, frecventează o școală din Anglia, University of King, pentru care tata plătește 25.000 de euro pe an. Plus module, plus, cărți, plus alte cheltuieli.

Irina este fiica naturală a lui Crin Antonescu, copil rezultat din căsătoria acestuia cu Aura, prima soție, care s-a sinucis aruncându-se de la etaj în timp ce toată lumea din casă dormea. Irina are 18 ani acum și e o adolescentă frumoasă, cu sute de admiratori pe rețelele de socializare. Irinei îi place să facă pictoriale și să adune like-uri.

Ce a făcut Crin Antonescu înainte de intrarea sa în politică

Fostul liberal Crin Antonescu este născut în județul Tulcea în anul 1959. Fostul lider politic a câștigat olimpiada națională de istorie în anul 1978 și a absolvit Universitatea, Departamentul istorie-filosofie în 1985. A fost profesor de istorie în județul Vaslui, comuna Solești, la Tulcea și la Niculițel. Crin Antonescu A mai avut funcția de curator la Muzeul de Istorie și Arheologie din Tulcea, apoi a s-a întors la catedra Colegiului Dobrogean Spiru Haret.

Crin Antonescu, în anul 1995, a fost ales președinte al PNM, apoi al delegației liberale din Camera Deputaților. Între anii 2009 și 2014, Crin Antonescu a fost președinte al PNL și în 2009 a candidat la alegerile prezidențiale. A ieșit pe locul 3.