Din ce a făcut Vlăduța Lupău bani înainte să devină celebră. Nu i-a fost jenă să povestească

Vlăduța Lupău este iubită de public tocmai pentru că a fost mereu transparentă. Aceasta nu s-a temut să spună că provine dintr-o familie simplă, că părinții nu au fost neapărat de acord cu dragostea ei pentru muzică, dar și că înainte să devină celebră a făcut bani din altceva. Cu ce s-a ocupat înainte de a cunoaște succesul? Vedeta a povestit totul în fața fanilor. Puțini s-ar fi gândit la asta.

Vlăduța Lupău și-a câștigat rapid iubirea din partea publicului. Aceasta a devenit una din cele mai îndrăgite cântărețe de muzică de petrecere de la noi. Fanii vor să știe din ce în ce mai multe amănunte din viața sa de dinainte de a deveni cunoscută.

Deși până acum a fost retrasă în privința mărturiilor din viața personală, lucrurile s-au schimbat. Cei care o iubesc au observat că ea este din ce în ce mai transparentă.

Cea din urmă duce acum o viață de vis și își poate permite să își facă pe plac la orice oră cu multe lucruri, dar asta nu s-a întâmplat mereu. Ea a întâmpinat dificultăți în ceea ce privește starea materială, moment în care a făcut tot posibilul pentru câțiva bani în plus.

Mai exact, în perioada studenției nu primea o sumă mare de la părinți și trebuia să se descurce singură. Artista a fost studentă în Cluj la Facultatea de Medicină Veterinară. Atunci primea doar 50 de lei pe zi de la părinți, dar banii nu îi satisfăceau toate nevoile, așa că mai lua oameni la ocazie.

„Nu am avut niciodată bani la discreție pe mână, deși părinții mei aveau o situație financiară bună. Mai mult de 50 de lei pe săptămână nu am avut niciodată de la ei până am terminat facultatea.

Nici atunci nu te descurcai cu suma aia, darămite acum. Motorina ne-o băga Șimleu – Cluj, Cluj – Șimleu, nu mai mult ca să ne plimbăm prin Cluj. Ne punea mâncare de acasă, să ne ajungă luni, marți și miercuri, joi trăiam din cei 50 de lei, dacă era cazul, iar vineri înapoi acasă, după cursuri.

Mai luam oameni la ocazie, să ne scoatem motorina, să mai facem 2-3 plimbări sau să mergem la un film. Mergeam cu 15 lei la un film, pe carnet de student, mai ieșeam la un suc, dar fără bacșiș la ospătar’, a declarat ea în cadrul podcastului lui Mihai Morar.