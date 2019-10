Din cântăreață la metrou, a devenit vedetă cu contract de album: care este povestea ei

În doar câteva săptămâni de când clipul cu ea a devenit viral pe internet, se bucură deja de milioane de vizualizări. Este o vedetă în toată regula, în contextul în care și-a petrecut o mare parte din viață pe străzi.

Emily Zamourka era încă o femeie fără adăpost care își petrecea cea mai mare parte a timpului în metrou, pentru a face câțiva bani. Din fericire, într-o zi, universul i-a zâmbit. În mod tradițional, ca să ajungi să ai un album din poziția de cântăreață, trebuie deja de să ai o sumă generoasă de bani pe care să o plătești unui producător. În cazul lui Emily s-a întâmplat exact invers. Cineva cu bani a găsit-o pe ea.

Viața lui Emily Zamourka s-a transformat într-un timp foarte scurt într-o poveste inspirațională. Toți cei care au cunoscut-o au văzut-o la metrou, acolo locuia și cânta. Pasiunea ei era cât se poate de simplă. Îi plăcea să cânte, iar talentul său în acest domeniu era fără echivoc. Cânta la vioară pe stradă, iar aceasta era singura ei sursă de venit. Din păcate, a avut ghinionul să-i fie furată și îi era imposibil să-și mai permită alta.

În ultimii ani, a dormit în parcări, pe cartoane. Când le cerea ajutorul trecătorilor, le spunea uneori că are un talent, dar era departe de a fi singura persoană cu o astfel de ”poveste”. La metroul din Los Angeles însă, a cântat cel mai mult.

Într-o zi, o persoană fascinantă de modul în care cânta a înregistrat-o. Clipul a fost postat pe Twitter, iar viața femeii s-a schimbat. Secvența video a devenit virală, iar în doar câteva zile, era subiectul a două campanii pe GoFundMe. A strâns aproximativ 100.000 de dolari din donații, dar partea care i-a schimbat viața a constat în faptul că a fost descoperită de Joel Diamond, un producător nominalizat la premiile Grammy. Pentru că și-a dat seama de abilitățile sale artistice, i-a dat șansa de a avea o carieră și a început să înregistreze primul album cu femeia fără adăpost.

4 million people call LA home. 4 million stories. 4 million voices…sometimes you just have to stop and listen to one, to hear something beautiful. pic.twitter.com/VzlmA0c6jX

— LAPD HQ (@LAPDHQ) September 27, 2019