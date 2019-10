Un român angajat al Amazon a ajuns să doarmă pe străzi. Povestea lui Mihai Călinescu, după ce a ajuns să aibă și 3 joburi în același timp

Mihai Călinescu a ajuns să doarmă în trenuri și în gara din Birmingham, după ce și-a rupt piciorul și i s-a spus că nu poate cere îngrijiri medicale sau beneficii de acest tip, pe care angajatorul era obligat să i le ofere bărbatului. Românul angajat al companiei Amazon ajunsese să aibă chiar și trei locuri de muncă, simultan, pentru a putea să supraviețuiască.

Povestea lui Mihai Călinescu a fost dezvăluită în presa britanică, de către cei de la Mirror și este una cât se poate de șocantă. Fostul angajat de la Amazon a recurs la traiul la limita subzistenței, după ce a ajuns să fie o persoană fără adăpost. Și-a fracturat piciorul și nu a putut cere beneficii de la angajatorul său, iar astfel românul s-a văzut pus într-o situație imposibilă. Compania i-a transmis că nu este eligibil să solicite beneficii medicale.

Bărbatul originar din România a fost nevoit să-și părăsească și chiria pe care o avea în cartierul Nechelles, din orașul Birmingham, după ce și-a rupt piciorul, în luna martie din acest an. În vârstă de 29 de ani, Mihai Călinescu își amintește că a petrecut zile în șir trăind în trenuri și pe platforme feroviare, fie prin gările din rețeaua West Midlands. Mărturisește că și-a căutat în mod activ un alt loc de muncă, dar și o altă locuință.

„În felul acesta am avut un loc sigur în care să dorm și în care să mă mențin cald. Aș merge prin toată țara prin rețeaua de căi ferate, sărind din tren în tren. La sfârșit de zi, obșinuiesc să cobor din tren și să dorm pe o platformă până când rutele matinale pornesc din nou. Am făcut asta timp de trei zile. Am dormit în gara Wolverhampton și la Valea Lichfield Trent. Am început să călătoresc mult cu trenurile în rețeaua Birmingham și apoi am mers în jurul regiunii”, povestește Mihai Călinescu.