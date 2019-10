Au rezolvat problema oamenilor fără adăpost, cu un cort: de ce este specială creația adolescentelor

Numărul oamenilor fără adăpost este în continuă creștere în țările dezvoltate, iar soluțiile pentru a le oferi un acoperiș asupra capului nu sunt foarte multe. O alternativă interesantă le-a fost oferită de un grup de 12 fete.

Adolescentele din imaginea de mai sus s-au ambiționat să creeze o soluție de lungă durată pentru a ajuta persoanele fără adăpost din Statele Unite. Ele locuiesc într-o zonă destul de înstărită din San Fernando, dar chiar și acolo, numărul celor care au ajuns să locuiască pe stradă a crescut foarte mult în ultimii ani. Cei mai mulți oameni care devin homeless au avut o casă la un moment dat, dar nu și-au mai permis să plătească facturile sau rata la casă și au fost nevoiți să ajungă pe stradă.

În contextul în care 2019 numărul oamenilor fără adăpost din San Fernando Valley a ajuns la aproximativ 8000, un grup de fete dintr-o școală au căutat o soluție pentru a-i ajuta. Până la urmă, după mai multe dezbateri, s-au decis să opteze pentru realizarea unui cort un pic mai avansat. Acesta poate fi pliat rapid și băgat într-un ghiozdan, în caz de nevoie.

This AWESOME all-girl engineer team invented a solar-powered tent for the homeless → https://t.co/Mb6W9oPp55 🙌 @DIYGirls pic.twitter.com/ftVke2JSip

Spre deosebire de alte corturi din comerț, creația lor este acoperită de panouri solare, iar energie generată poate fi folosită pentru încărcarea unui telefon sau pentru încălzire. Grupul format din Veronica Gonzalez, Daniela Orozco și zece dintre colegele lor a fost ajutat de către Google și YouTube pentru materializarea visului lor.

Au fost nevoite să învețe și un pic de programare pentru materializarea idei într-un mod sigur, eficient și sustenabil. Au și un hashtag dacă vrei să le urmărești online, intitulat #wegetitdone. Un cort precum cel de mai sus are lumină în interior, un microUSB, două porturi USB standard, un ceas și un sistem de iluminare ultraviolet.

Here’s what our DIY Girls #InvenTeam was up to over Spring Break. #inthistogether @LemelsonMIT pic.twitter.com/rqQWWMDpzn

— DIY Girls (@DIYGirls) April 18, 2017