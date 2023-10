Digi RCS RDS, lovitură dată postului România TV. Nu se va mai vedea pe post! Milioanele de telespectatori sunt surprinși de decizie

După 12 de ani de activitate, jurnalistul Radu Șerbănescu a decis să-și dea demisia de la România Tv și să se așeze la pupitrul știrilor de la Digi 24. Milioanele de telespectatori sunt surprinși de decizie.

Radu Șerbănescu nu va mai putea fi văzut la România TV. Se pare că acesta a luat decizia de a părăsi postul și de a se alătura echipei Digi 24. Celebrul jurnalist va prezenta știrile la Digi24 începând cu acest weekend, sâmbătă.

Radu Șerbănescu activează de 20 de ani în jurnalism. De-a lungul timpului, acesta a ocupat diferite poziții, de la reporter la Prima TV și Realitatea TV până la prezentator de știri. Jurnalistul a povestit cum a ajuns să lucreze în presă.

”Primul episod cu presa a fost o întâmplare. Văzusem un anunț la televizor prin care se făcea preselecție pentru o emisiune de tineri. Aveam 17 ani. M-am dus și m-au luat. A fost frumos pentru că, pentru mine, la vârstă aceea, să ai o asemenea expunere, era ceva wow, cum este acum dacă ai foarte mulți urmăritori pe Instagram.

Mai apoi… intratul în presă nu a fost atât de simplu. Inițial, șeful știrilor de la B1 TV de atunci mi-a zis că nu am ce căuta în presă și am fost dat afară. Apoi am reușit să intru la Național TV sau la Prima TV. Mă ajutase să intru cineva care m-a văzut la B1 TV și care m-a plăcut. Acolo a fost bine, dar cu această mână de ajutor”, a povestit Radu Șerbănescu