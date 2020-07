DIGI | RCS RDS dă gratuit asta pentru milioane de clienți. Ce trebuie să știe toți abonații

Noi vești pentru clienții DIGI | RCS RDS! Ce trebuie să știe toți abonații? Aceștia vor avea parte de un mic cadou din partea companiei.

Digi România vine cu o nouă veste bună pentru clienții săi! Cunoscuta companie oferă câtorva milioane de clienți din toată țara o serie de beneficii de care mulți din ei nu știau până acum. Și totul gratuit!Unul din ce mai mari operatori de telecomunicații din România vine cu beneficii gratuite pe care Digi România susține că le are de ceva vreme pentru abonații săi, dar nu toată lumea știe de ele fără să plătească o sumă în plus la operatorul de telecomunicații.

Platforma permite vizualizarea de filme și seriale de către orice client, de pe orice fel de dispozitiv, în număr de 5. De asemenea, permite vizualizarea a 70 de canale TV online, alături de filme pe care le vei vedea că se schimbă regulat. Mai mult decât atât, Digi România oferă gratis un serviciun foarte util în sezonul cald, DIGI Wi-fi, adică acces la o rețea de mii de WI-FI HotSpot-uri care îți sunt disponibile gratuit.

„DIGI Romania are deasemenea gratuit pentru toti clientii si serviciul DIGI Storage, cel despre care deasemenea v-am vorbit, insa acesta e oferit fara plata doar pentru abonamentele de internet fiberlink 500 si 1000. Vorbim despre spatiu gratuit in cloud oferit de catre DIGI Romania pentru clienti, iar cei care au abonamente inferioare il pot primi contra unui pret lunar modic, deci exista totusi beneficiul de a avea acces la el cu un cost lunar mic. DIGI Romania are aceste gratuitati oferite pentru o foarte mare parte dintre clientii sai din Romania, de o buna perioada de timp, si daca inca n-ati beneficiat de ele, poate ca ar fi cazul sa o faceti.” (Sursa: idevice.ro)