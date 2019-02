Digi vine cu oferta nebună: telefoane la zero lei, dar cum le iei?

Digi România are o ofertă de sezon. Îți propune telefoane la preț mic, cu abonament de câțiva euro pe lună, și tot ce trebuie să faci e să profiți de ofertă până când nu expiră.

Digi susține că oferta de acum e pentru „perechea perfectă”. Asta pentru că, dacă alegi „în pereche”, ai abonament la patru euro pe lună. Altfel, Optim Nelimitat de la Digi Mobil e cinci euro pe lună. Sigur, scade pe măsură ce cumperi mai multe.

Digi Mobil are însă o ofertă excelentă pentru finanțarea telefoanelor premium pe care le vrei. Dai câteva sute de lei, doar, și iei niște mega telefoane – Samsung, Huawei, iPhone și nu numai. Și cele mai multe sunt telefoane la zero lei avans. Astfel, prima dată plătești abia cu prima rată.

Ce-i drept, telefoanele în rate de la Digi Mobil nu-s o noutate. Opțiunea era însă doar cu ING Bank. Mai nou, există și altă entitate de creditare, iar prețurile sunt aceleași. Astfel, poți să iei cu zero avans tot felul de modele bune pe care să le folosești. Operatorul oferă opțiune de plată în rate și prin UniCredit Consumer Financing.

Oferta Digi Mobil e disponibilă pe site-ul operatorului. Înainte de asta, ar trebui să știi ce presupune creditarea prin UniCredit.

Cel mai bun telefon pentru care ai zero lei avans este Huawei Mate 10 Pro. E un telefon încă foarte bun, cu două camere foto. Rata pe lună e de 125 lei. Mai ai Nokia 7 Plus cu zero lei avans și 75 de lei pe lună. Sau Samsung Galaxy A7 (2018) cu zero lei avans și 58 de lei pe lună.

Ce condiții mai sunt la Digi să iei telefoane cu zero lei avans și în rate

Digi Mobil vinde aceste telefoane cu diverse tipuri de abonamente. Optim Nelimitat costă cinci euro pe lună și ai tot felul de opțiuni nelimitate: apeluri în țară, apeluri internaționale în rețele fixe și vreo 3.000 de minute pe mobil, dar și net nelimitat în 4G.

Cei care vor telefoane mai scumpe de la acest operator prin UniCredit IFN trebuie să știe că e DAE 0% – adică zero dobândă și comisioane, iar valoarea creditului poate fi între 300 – 4.500 lei. Perioada de finanțare e de 24 luni