Mulți dintre români confundă untul cu margarina. Foarte rău, spun specialiștii în nutriție, pentru că cele două alimente au structuri complet diferite. Care sunt diferențele dintre unt și margarină. Care este cea mai sănătoasă opțiune, de fapt, trebuie să afle toți românii.

La prima vedere, margarina și untul arată la fel, dar nu sunt, potrivit nutriționiștilor. Între unt și margarină există anumite diferențe obținute în urma procesului lor fabricare.

Untul și margarina sunt două alimente tartinabile, însă ceea ce le diferențiază este tipul de grăsime folosit la fabricare.

Un inginer alimentar a precizat că prima diferență între cele două alimente este că untul este făcut cu grăsime din lapte. Mai întâi se face smântână, care este bătută astfel obținându-se unt.

În schimb, margarina este creată cu ulei vegetal, exact cum este cel folosit pentru gătit. Acesta este procesat prin hidrogenare, astfel încât datorită temperaturilor ridicate din interiorul unui dispozitiv special, structura moleculară a uleiului se schimbă și astfel se obține margarina.

Expertul în alimentație a dat asigurări că în prezent se dezvoltă metode pentru a face margarina mai asemănătoare cu untul care conține mai puține grăsimi trans, însă acesta recomandă totuși untul.

Ofertele în ceea ce privește acest tip de produs de pe piață sunt mari și nu toate margarinele sunt făcute la fel. Unele pot fi reduse în grăsimi la fel ca untul și ținând cont de această problemă este de asemenea important să se precizeze informațiile nutriționale.

În ceea ce privește opinia specialistului în alimentație, untul poate fi mai bun, dar nu uitați să căutați unul tartinabil care să nu aibă grăsimi trans și să conțină cât mai puține grăsimi saturate. De asemenea, limitați cantitatea pe care o utilizați pentru a controla caloriile.

Și nutriționistul Mihaela Bilic este de părere că unutul este mai bun pentru consum decât margarina.

„Da. Pentru că untul este un produs natural, o grăsime care așa se găsește ea în lapte, la modul ca are o cantitate de grăsimi saturate, pentru ca alea sunt solide, are vitamina A si D, care este prezentă în mod natural în lapte și care este în proporțiile bune și trebuie să fie așa. De ce să mănânc ulei vegetal pe pâine, pe care pot sî-l mănânc ca atare, ca ulei vegetal pe care-l scurg dintr-o sticlă, și care are vitamina E?