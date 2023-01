Diferențele dintre România și SUA care i-au șocat pe doi americani stabiliți la Brașov. Ce au observat

Cultura României a fost modelată de o istorie dificilă, care include ocupația comunistă. În calitate de rezultat parțial al acestui fapt, mulți localnici pot părea prudenți și abrupți atunci când vine vorba de relațiile cu străinii, dar acest lucru trebuie privit în context. Un astfel de context au trăit și doi americani stabiliți la Brașov, obervând diferențele dintre România și SUA care i-au șocat.

Sunt bune diferențele sociale, culturale și economice?

Dacă privim lucrurile prin prisma actuală, a persistenței cu care se vorbește de globalizare, aceste diferențe nu ar mai trebui să conteze și, într-un final, să existe. Dar, tocmai aceste diferețe sociale, economice, de limbă și culturale fac ca națiunile lumii să aibă o identitate a lor, aparte de celelalte.

Dacă ne referim la diferențele culturale dintre nații, pe lângă valoarea sa intrinsecă, cultura oferă beneficii sociale și economice importante. Prin îmbunătățirea învățării și a sănătății, prin creșterea toleranței și prin oportunitățile de a se reuni cu alții, cultura ne îmbunătățește calitatea vieții și sporește bunăstarea generală atât pentru indivizi, cât și pentru comunități. Dar cum globalizarea a ajuns biblie, aceste aspecte încep să fie din ce în ce mai marginalizate.

Diversitatea socio-culturală se referă la aspectele care pot influența interacțiunile noastre cu alte persoane de origine diferită. În plus, poate influența modul în care unii dintre noi răspund la cerințele de management, la cerințele operaționale și la politicile statului, aunei companii, etc, sau ceea ce ar putea fi rezumat ca fiind cultura unui stat, comunitate, companie, etc.

Este și cazul a doi americani stabiliți la Brașov și diferențele dintre România și SUA care i-au șocat.

Doi americani stabiliți la Brașov și diferențele dintre România și SUA

Dacă ne referim la aceste diferențe între SUA și România, acestea sunt imense, plecând doar de la forma de guvernare a celor două. Dacă dincolo de ocean democrația, așa cum este ea înțeleasă și aplicată, a dezvoltat cultura americană bazată pe consum, o economie descentralizată și un sistem social bazat pe accesul la informație și libera exprimare, aparent practicată de toată lumea, în România, timp de aproape 50 de ani toate aceste aspecte nu au existat, sau au fost doar pe ascuns.

Pe de altă parte, diferențele în tradițiile și obiceiurile celor două nații sunt despărțite de o prăpastie imensă. În timp ce americanii au împrumutat parte din tradiții, datorită migrației europene, în România arhaicul și vechiul există și astăzi în multe zone. Ba mai mult de-atât, ospitalitatea locuitorilor din diferitele zone, atât în SUA, cât și în România, diferă, și asta tocmai datorită formei sociale în care comunitățile respective s-au dezvoltat.

Dar, vorbind de cei doi americani stabiliți la Brașov, după ce trec de unele tensiuni inițiale, expatriații vor descoperi că majoritatea românilor sunt calzi, prietenoși și primitori. Țara s-a deschis lumii întregi, ceea ce înseamnă că provocările cu care se confruntă expatriații atunci când se adaptează la viață în România se diminuează pe măsură ce aceasta devine tot mai occidentalizată. În ciuda acestui fapt, există multe lucruri care fac România unică și care ar putea inspira un anumit grad de șoc cultural.

Întorcându-ne la personajele noastre, cei doi americani stabiliți la Brașov, este vorba de o familie, soții Pablo și Bethany. În videoblog-ul realizat de cei doi, se vorbește de diferențele de pe șoselele din România, aceasta fiind în opinia lor una din diferențele neplăcute, fîcând referire la plata rovinetei, de exemplu.

Dar, conform celor doi americani stabiliți la Brașov, soții Pablo și Bethany, există și părți bune, făcând referire, de exemplu, la faptul că pot suna la orice oră aproape, medicul de familie, sau că în restaurant chelnerul vine cu POS-ul la masă atunci când vor să plătească cu cardul ceea ce au consumat, în raport cu practica americană.

Alte părți negative, conform celor doi americani stabiliți la Brașov, este mucegaiu regăsit într-una din locuințele în care au stat, sau calitatea imobilelor construite aici, una îndoielnică și lipsa izolațiilor la acestea. Lista continuă și cu celebrele plăți din spitale, înainte de operație, spune Bethany, dar surpriza a fost totuși mare când a constatat că prețurile, comparativ cu cele din America, sunt totuși mai mici.

Despre alte detalii și diferențe, puteți urmări clipul de mai jos realizat de cei doi americani stabiliți la Brașov: