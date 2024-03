Diferențele dintre o plantă anuală și o plantă perenă. Care se usucă definitiv, de fapt

Există multe lucruri de luat în considerare când vine vorba de creșterea plantelor anuale sau perene în curte sau grădină. Playtech Știri îți explică principalele diferențe dintre cele două tipuri de plante. Află în continuare care cele care se usucă definitiv. Pentru care ar trebui să optezi.

Care este diferența dintre plantele anuale și perene

Diferența principală dintre plantele anuale și perene este reprezentată de longevitate. Ciclul de viață al unei plante anuale este de 1 an, în timp ce ciclul de viață al unei plante perene este de 3 ani sau chiar mai mult. Dacă pui în pământ plante perene, acestea vor reapărea în sezonul de creștere specific lor.

Așadar, plantele perene vor reapărea la viață an de an, în timp ce plantele anuale vor muri imediat ce temperaturile vor scădea și se va face trecerea la vremea rece.

De ce ar trebui să pui în pământ plante perene

Plantele perene prezintă câteva avantaje pentru care gospodinele le apreciază. Ele nu vor muri când se va răci vremea, ci mai degrabă vor pierde frunzele. Vor reînflori odată cu apariția sezonului cald. Câteva exemple de plante perene ar fi: bujorii, lupinii și phloxul de grădină.

Pentru că reînfloresc în fiecare an, creșterea plantelor perene necesită întreținere redusă. Nu este nevoie să pui în pământ aceeași plantă în fiecare primăvară. Pe termen lung, plantele perene sunt mai puțin costisitoare în comparație cu plantele care reînfloresc an de an.

În plus, plantele perene asigură un colorit frumos la început de primăvară. Multe plante anuale nu prezintă flori intens colorate, motiv pentru care unele gospodine nu optează pentru ele. Dacă plantele anuale pierd frunzele și florile toamna, plantele perenele încă pot prezenta flori.

De ce ar trebui să pui în pământ plante anuale

Având în vedere cele prezentate anterior, probabil te întrebi de ce ar mai trebui să pui în pământ sau să crești în grădină sau pe terasă plante anuale. Adevărul este că plantele anuale și perene au caracteristici foarte distincte. Există loc în curtea ta și pentru plantele anuale.

O plantă anuală moare după un an sau un sezon de creștere. Asta înseamnă că trece de la sămânță la floare și înapoi la sămânță. Astfel, moare într-un singur sezon de creștere. Lantana, roșiile și ardeii sunt câteva exemple de plante anuale ce trebuie puse în pământ în fiecare primăvară.

Chiar dacă o plantă anuală poate fi ucisă de frig, nu înseamnă că sămânța ei moarte neapărat. Din aceasta pot reapărea plante în următorul sezon de creștere. Grădinarii fără experiență nu știu acest lucru și pot fi duși în eroare crezând că planta din grădină este perenă.

Plantele perene au un dezavantaj: cele mai multe dintre ele înfloresc pentru o perioadă mai scurtă de timp decât plantele anuale. Acest fapt vine în avantajul florilor anuale. Pentru a estompa golurile de culoare florală din curtea ta, poți opta pentru plante anuale, nu perene.