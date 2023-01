Diferențele dintre cafea și ness. Ce este mai bine să consumi, tot ce trebuie să știi

Mulți le beau cu poftă pe amândouă, fără să știe care sunt diferențele dintre cafea și ness. Teoriile nu sunt puține, iar părerile sunt împărțite. Ce este mai bine să consumi, de fapt? Află, din rândurile de mai jos, tot ce trebuie să știi despre cele două.

Care sunt diferențele dintre cafea și ness

Cafea sau ness? Unii nu știu să facă diferența între cele două, în timp ce alții se declară fie în tabăra pro – ness, fie în tabăra pro – cafea.

În ultimii ani, ness-ul a dobândit o reputație negativă, fiind evitat pe motiv că nu ar fi sănătos. Se crede că acesta ar fi obținut printr-o prelucrare excesivă a cafelei, ceea ce l-ar face nociv.

Așadar, care sunt diferențele dintre cafea și ness? În realitate, cel din urmă este, de fapt, cafea fără zaţ îngheţată, mărunţită şi deshidratată. Procesul de obținere nu include chimicale, E-uri şi alte trucuri industriale.

O precizare pe care trebuie să o facem este aceea că, de fapt, termenul de „ness” este unul inventat, denumirea corectă este „cafea solubilă” sau „cafea instant”.

Una dintre cele mai mari diferențe între cele două este modul în care sunt preparate. Denumira corectă pentru ness este cafea instant pentru că așa se face: instant! Tot ce trebuie să faci este să torni apă fierbinte sau rece peste granule sau pudră.După câteva momente, se va dizolva complet în lichid și este gata de băut. În plus, poate fi savurată până la ultima picătură pentru că nu lasă pe fundul ceștii nicio urmă de zaț.

O altă diferență este aceea că putem spune că orice tip de ness este cafea, însă nu orice cafea poate fi ness. Pulberea solubilă se obține dintr-un anumit sortiment numit cafea robusta, caracteristic Africii.

Așa cum îi spune și numele, are o aromă puternică. În plus, robusta este și mai ieftină decât multe dintre cele peste 50 de sortimente din care se face cafeaua obişnuită.

Este ness-ul mai tare decât cafeaua?

Mulți ar spune că da, însă se pare că ar doar un mit ce a fost deja contrazis de datele științifice.

Dacă am analiza cantitatea de cafeină pe care o conține, în comparație cu alte sortimente de cafea, cea solubilă are mai puţină per ceaşcă.

Exemplu: Pentru o cană de 250 de mililitri se recomandă nu mai mult de două lingurițe de ness. Dacă se depășește această cantitate, apare riscul unor efecte puţin plăcute asupra organismului, din cauza cantităţii de cafeină.

O ceaşcă de cafea de 150 de mililitri are aproximativ 80 de miligrame de cafeină, spre deosebire de o ceaşcă de 150 de mililitri de cafea solubilă, care are în jur de 50 de miligrame de cafeină.

Astfel, trebuie precizat că motivul pentru apariția unor simptome nedorite – precum dureri în piept, palpitații – este, de fapt, modul de preparare, nu faptul că ness-ul în sine ar fi nociv.

Mai mult, un raport publicat recent de reprezentanți ai Organizației Mondiale a Sănătății a dezvăluit că un consum modera de cafea sau ness – adică nu mai mult de două cești pe zi – ar putea avea un efect benefic asupra sănătății fizice și psihice.