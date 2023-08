Diferenţa de vârstă dintre Silviu Prigoană şi Mihaela, soţia lui. A fost acuzată că stă pentru bani cu el

S-au cunoscut în anul 2015, la doar câteva luni după divorțul dintre Silviu Prigoană și Adriana Bahmuțeanu. După aproximativ un an de zile, s-au căsătorit. Sunt împreună și astăzi, dar puțini români știu ce diferență de vârstă îi desparte. Despre Mihaela s-a spus mereu că stă cu el doar pentru bani. Foto

Silviu Prigoană şi Mihaela au o familie foarte mare

Blondă, cu părul lung și chip de păpușă, Mihaela l-a cucerit instant pe Silviu Prigoană, în vârstă de aproape 60 de ani. Cei doi parteneri de viață s-au cunoscut în anul 2015, la doar câteva luni după ce afaceristul a dat divorț de Adriana Bahmuțeanu.

Mihaela și Silviu Prigoană s-au căsătorit la circa un an de zile după ce s-au cunoscut, pe data de 8 martie 2016. Au o casă plină de veselie, amândoi având mulți copii din mariajele anterioare. Ea are trei copii, iar el patru din căsniciile de înainte de relația lor amoroasă.

Mihaela are trei copii, un băiat și două fete: Ionuț, în vârstă de 16 ani, Ana Maria, în vârstă de 15 ani, și Alexandra, cu un an mai mică decât sora sa. Partenerul de viață al frumoasei blonde are, așa cum am spus, patru copii, toți băieți: Honorius, de 35 de ani, Silvius, de 32 de ani, Maximus, în vârstă de 15 ani, și Eduard, cel mai mic, în vârstă de 14 ani.

S-au cunoscut, s-au iubit și nimeni nu i-a mai putut despărți. După ce a întâlnit-o pe Mihaela, despre Silviu Prigoană s-au vorbit multe în spațiul public, apropiații cuplului susținând că omul de afaceri s-a schimbat enorm datorită celei care îi este soție și astăzi.

Diferenţa de vârstă dintre Silviu Prigoană şi Mihaela

În urmă cu mai mult timp, Mihaela a făcut publice detalii interesante despre relația sa cu Silviu Prigoană. Se pare că omul de afaceri a cucerit-o pe cea care astăzi îi este soție cu inteligența lui. Bărbatul are răspuns la orice întrebare, potrivit spuselor sale.

Vocile rele nu sunt, însă, de aceeași părere. Ele spun că Mihaela s-a căsătorit cu Silviu Prigoană doar datorită veniturilor financiare pe care acesta le are și, implicit, datorită facilităților și serviciilor de care se poate bucura. Frumoasa soție a afaceristului neagă aceste acuzații.

În aceeași intervenție pentru presa românească pe care am amintit-o deja, soția lui Silviu Prigoană a susținut că partenerul său este un om iubitor, bun și un tată desăvârşit. Femeia a precizat că și-ar dori ca românii să poată vedea latura aceasta a soțului său.

„Nu sunt cu Silviu pentru banii lui! Şi mi-aş dori ca oamenii să-i vadă lui Silviu sufletul, aşa cum este el, pentru că el nu merită jigniri, cum a mai primit. Am văzut lucruri pe care el le face din bunătate şi nu vorbeşte niciodată despre ele, iar eu nu le-am mai văzut la nimeni”, a spus Mihaela, în urmă cu mai mult timp.

Acuzațiile ce i-au fost aduse Mihaelei au fost formate și pe baza diferenței de vârstă dintre cei doi parteneri. Ea are 44 de ani, iar el 59. Diferența de vârstă dintre cei doi soți este, astfel, de 15 ani.