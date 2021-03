Dieta minune a lui Chef Florin Dumitrescu. Cum slăbește cu varză

Mulți i-au reproșat în ultimul timp că s-a cam îngrășat, dar celebrul chef a decis să nu lase lucrurile așa. Vedeta a început să țină o dietă cu varză. Cum vrea să topească bucătarul kilogramele în plus?

Vara deși nu pare e pe vine, iar mulți încearcă măcar ca pe ultima sută de metri să revină la trupul de dinainte de pandemie. Unul din personajele care au fost criticate că au pus multe kilograme în timpul crizei sanitare este chiar chef Florin Dumitrescu.

Acesta este unul din cei mai îndrăgiți bucătari din România, astfel că face furori pe rețelele de socializare la fel ca partenerii săi de platou. Cel mai tânăr dintre bucătarii de la Antena și-a surprins fanii din mediul online cu o rețetă pentru slăbit de data aceasta.

Florin este mai hotărât decât niciodată să dea kilogramele în plus jos, așa că s-a pus serios pe slăbit cu ajutorul unei diete cu varză. Acesta nu doar că vrea să dea un surplus mic jos, ci se gândește să scape chiar de 12 kilograme într-un termen de 21 de zile, susținând că din cauza faptului că s-a îngrășat durerile de spate ar fi serioase.

Acum cântărește 92 de kilograme și vrea să ajungă la 80, mai ales că pe lângă alt stil alimentar dorește să facă și sport. ”Profit de faptul că soția mea este plecată la coafor și m-am apucat de regim. 92 de kilograme, în 21 de zile voi avea 80, sper, ca mai apoi să mă apuc de sport, pentru că nu mai sport să stau în picioare de dureri de spate. Bun!”, le-a transmis juratul fanilor săi.

Fanii îl susțin în inițiativa sa de a-și schimba viața. Internauții i-au transmis toate gândurile lor bune. ”Fortza, Chef Dumi, știu că poți! 👏💪💪💪 ❤️ Suntem frați „de suferință”/ Sa ne spui zilnic ce mănânci, poate ajuta și pe alții!/ Arata ne ce manânci zilnic! Succes!/ Spor. Împărtășește cu noi această experiență/ Succes! Si eu votez sa ne spui ce mananci😁😁❤️”, sunt doar câteva dintre sutele de reacții.

„Eu am spus într-o zi că nu mai fumez și n-am mai fumat, la fel pot să zic orice. Nu am mâncat pâine, carne, dulciuri și nu am băut alcool. Am mâncat, în schimb, doar salate proaspete, spanac, ștevie, castraveți, roșii, mere, grapefruit, prune, nuci și migdale neprăjite și nesărate. Nu contează ordinea sau cantitatea, însa nu ai voie să mănânci nimic altceva. Legumele se pot face pe grătar, verziturile se fac salate proaspete stropite doar cu lămâie (fără ulei) și un strop de sare, iar fructele se consumă proaspete. Este, însă, o dieta severă, eu nu recomand nimănui să țină un astfel de regim fără să consulte medicul. Fiecare organism are propriile necesități, așa că nu e bine să ținem diete de capul nostru”

Cătălin Scărlătescu