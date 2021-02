Florin Dumitrescu, decizie radicală după ce a fost criticat de fani. Ce va face

Chef Florin Dumitrescu a anunțat că a pierdut iar lupta cu kilogramele în plus, iar acest lucrul îl face să se gândească din nou la un program care să-l ajute să ajungă la forma dorită.

El le-a mărturisit fanilor de pe Instagram că ia în considerare să înceapă din nou dieta cu varză, dietă cu ajutorul căreia a mai slăbit și în trecut. După Chef Cătălin Scărlătescu a dat jos peste 30 de kilograme, și Florin Dumitrescu vrea să-i calce pe urme și să mai slăbească din kilogramele acumulate în vreme de pandemie. El spune că din cauza pandemiei și a job-ului a ajuns să cântărească peste 90 de kilograme, iar acum se gândește serios să reia dieta cu varză, o dietă pe care, de altfel, nu o recomandă nimănui.

Dieta cu varză presupune consumul doar a trei alimente în mod alternativ. Astfel că Florin Dumitrescu a mâncat în primele trei zile de dietă numai varză crudă, apoi au urmat trei zile numai cu orez fiert, iar alte trei zile în care a mâncat numai piept de pui la grătar. În a zecea zi, hrana vine doar din legume la grătar sau proaspete.

”În familia mea se mănâncă foarte sănătos şi am vrut să fiu pe aceeaşi lungime de undă cu fetele mele. Deşi m-a ajutat să dau jos câteva kilograme, dieta pe care am urmat-o nu o recomand nimănui”, declara Florin Dumitrescu în urmă cu ceva timp pentru Click.

Amintim că juratul de la Chefi la Cuțite, Cătălin Scărlătescu, a reușit să slăbească 30 de kilograme. El a decis să facă transformarea după ce analizele i-au ieșit prost.

„Cred că erau și toate date peste cap în analize. Erau praf, nu mai dormeam bine și am zis, gata, trebuie să slăbesc. Nu mai mănânc carne deloc, nu mai beau alcool. E simplu. Eu am spus într-o zi că nu mai fumez și n-am mai fumat, la fel pot să zic orice. Nu am mâncat pâine, carne, dulciuri și nu am băut alcool. Am mâncat, în schimb, doar salate proaspete, spanac, ștevie, castraveți, roșii, mere, grapefruit, prune, nuci și migdale neprăjite și nesărate. Nu contează ordinea sau cantitatea, însa nu ai voie să mănânci nimic altceva. Legumele se pot face pe grătar, verziturile se fac salate proaspete stropite doar cu lămâie (fără ulei) și un strop de sare, iar fructele se consumă proaspete. Este, însă, o dieta severă, eu nu recomand nimănui să țină un astfel de regim fără să consulte medicul. Fiecare organism are propriile necesități, așa că nu e bine să ținem diete de capul nostru”, a spus Cătălin Scărlătescu.