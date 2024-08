Dieta lui Cătălin Scărlătescu. Juratul MasterChef a slăbit 50 de kg în timp record. Alimentul la care a renunțat definitiv

Cătălin Scărlătescu a trecut printr-o schimbare vizibilă de când apare la televizor. La un moment dat, bucătarul a luat decizia de a slăbi, după ce ajunsese la un număr foarte mare de kilograme. A reușit să dea jos aproape 50 de kilograme și a dezvăluit în ce a constat dieta lui.

În primii ani de televiziune, Cătălin Scărlătescu avea semnificativ mai multe kilograme decât în prezent. Celebrul chef a decis să facă o schimbare radicală în ceea ce privește stilul de viață și a renunțat la câteva plăceri culinare, pentru a pierde în greutate. Deși s-a speculat că ar fi apelat la o operație de micșorare a stomacului, nu este deloc așa.

Scărlătescu a povestit că a slăbit doar cu ambiție și excluzând din alimentație o serie de produse calorice. Transformarea a fost spectaculoasă, iar mulți i-au spus că a exagerat cu slăbitul și că este de nerecunoscut. În prezent, juratul de la MasterChef se menține la o greutate la care se simte confortabil și nu mai face excese, cum făcea în trecut.

”Pe vremuri, lumea îmi zicea Marele Alb. Cum de ce? Păi eram gras ca un porc. De acolo vine Marele Alb. Nu știi ce e Marele Alb? Aveam 148 de kilograme și eram foarte gras. Am zis că vreau să fac o schimbare. Dar cred că erau şi toate date peste cap în analize. Erau praf, nu mai dormeam bine şi am zis, gata, trebuie să slăbesc. Nu mai mănânc carne deloc, nu mai beau alcool. E simplu. Eu am spus într-o zi că nu mai fumez şi n-am mai fumat, la fel pot să zic orice. Nu am mâncat pâine, carne, dulciuri şi nu am băut alcool”, a declarat la un moment dat Cătălin Scărlătescu, potrivit imapct.ro.