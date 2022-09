Dieta budistă care te ajută să slăbești în timp record. Vei avea și o minte mai ageră

Dan Zigmond, scriitor, om de știință și preot zen, a împărtășit secretele prin care a reușit să scape de kilogramele în plus, adoptând un regim alimentar străvechi, pe care l-a descris în cartea sa „The Buddhist Diet: The Ancient Art of Losing Weight Without Losing Your Mind”, unde dezvăluie cheile unui stil de viață aparte. Despre ce ar fi vorba.

Ce presupune dieta budistă

Când vine vorba despre tainele dietei budiste, cel mai important lucru nu este ce sau cât mănânci, ci orele la care te hrănești. Acest tip de regim este extrem de asemănător cu postul intermitent și trebuie să reducem treptat fereastra de mâncare, încetul cu încetul.

Deși mulți oameni sunt reticenți când vine vorba despre acest tip de regim, există studii privind eficacitatea postul intermitent. Potrivit cercetătorilor, s-ar fi demonstrat că, atunci când întrerupem pentru câteva ore consumul de alimente, putem reduce numărul de calorii pe care le consumăm.

Astfel, grăsimile din organism se ard mult mai repede, iar acest lucru ajută la scăzutul glicemiei si accelerează metabolismul. E necesar să ai mereu la îndemână un ceas și un cântar.

Dieta budistă constă în faptul că îți vei reduce fereastra de mâncare la 13 ore timp de două săptămâni. Cu alte cuvinte, timp de 11 ore vei posti.

În a treia săptămână, fereastra de hrănire va fi de 12 ore pe zi și așa mai departe până la când vei ajunge la 9 ore. Orele din zi în care poți mânca scad pe măsură ce trec săptămânile. În timpul acestui post, poți bea apă, ceai sau cafea.

Ce reguli trebuie să respecți în dieta budistă

E important să ții cont de restricția calorică. Consultă un expert în nutriție, pentru ca el să-ți facă anumite măsurători și, astfel, să-ți explice câte calorii trebuie să consumi zilnic.

Un alt pas important este să te cântărești în fiecare zi. Acest lucru te va ajuta să îți dai seama ce anume funcționează pentru tine și ce trebuie să schimbi.

Nu este nevoie să renunți la alimentele care îți plac, așadar poți mânca orice vrei, atâta timp cât preparatul are substanțe nutritive și este benefic pentru organism.

În ceea ce privește băuturile alcoolice, aceste se pot consuma doar două pe săptămână. În ultimul rând, poți alege o zi a săptămânii în care să mănânci tot ce vrei, cu măsură, ca o recompensă pentru eforturile pe care le depui.