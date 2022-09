Cum a slăbit Fuego zeci de kilograme. Alimentul pe care îl consumă în fiecare dimineaţă: „E secretul meu”

Paul Surugiu a trecut printr-o transformare spectaculoasă. Celebrul interpret cunoscut sub numele de scenă Fuego a slăbit peste 30 de kilograme, șocându-și fanii de pretutindeni cu noua sa apariție. Cum a reușit unul dintre cei mai îndrăgiți artiști ai României să dea jos 30 de kilograme. Ce aliment a consumat în fiecare dimineață.

Paul Surugiu pare să fi descoperit secretul tinereții veșnice, având în vedere faptul că pare să fi uitat să îmbătrânească. Deși Fuego se laudă cu gene bune care împiedică trecerea anilor să lase urme pe chipul său, recent, artistul a făcut o schimbare radicală în viața sa.

Fuego a suferit o transformare incredibilă de look, topind nici mai mult, nici mai puțin de 30 de kilograme. Curioși să afle secretul siluetei sale, Paul Surugiu le-a povestit admiratorilor săi cum a reușit să scape de pragul celor 115 kg.

Cântărețul a explicat că a ținut o dietă destul de strictă, eliminând din alimentația sa dulciurile, pâinea și făinoasele. De asemenea, Paul Surugiu consumă multe fructe, îndeosebi mere verzi.

„Trebuie să vă spun că eu nu sunt în România sunt tocmai în Republica Moldova la Chișinău și am participat la câteva evenimente aici.

Am fost la un liceu și am vorbit despre valorile de la noi din țară. M-am simțit foarte bine. Dar de ce am spus asta? Pentru că ei au aflat că sunt la cură de slăbire, iar elevii mi-au oferit două coșuri cu mere verzi.

Ei au auzit că mănânc mere verzi. Eu am avut 115 kilograme pe care le-am avut acum un an jumate, doi ani. Am încercat să țin o cură de slăbire și să mănânc sănătos în primul rând.

Cât mai puțin dulce, fără pâine, fără făinoase și cât mai mult produse bio. Eu am un program încărcat, dar încerc să fiu un om echilibrat.”, a declarat Fuego, pentru un post TV.