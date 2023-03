Dida Drăgan, de nerecunoscut la 76 de ani. Cântăreaţa are şofer personal, cum a fost surprinsă în Capitală FOTO EXCLUSIV

La vârsta de 76 de ani, Dida Drăgan rămâne una dintre cele mai apreciate artiste ale României. Recent, Celebra cântăreață de muzică ușoară a fost surprinsă de fotoreporterii Playtech Știri pe străzile din Capitală. Cum arată astăzi reputata solistă. O mai recunoști?

Dida Drăgan, una dintre cele mai mari voci ale României, își duce traiul într-un mod discret și nobil. Faimoasa artistă ajunsă la venerabila vârstă de 76 de ani locuiește într-o vilă din zona bună a Capitalei, alături de fiul său.

Ca o adevărată divă, artista are la dispoziţie o maşină cu şofer personal, cu ajutorul cărora își poate îndeplini sarcinile pe parcursul zilei.

Recent, artista Dida Drăgan a fost surprinsă în București de paparazzi Playtech Știri, în timp ce se întorcea de la piață.

Doamna muzicii românești a descins cu greu din autoturism, fiind acompaniată de șoferul care i-a cărat plasa de cumpărături, ca un adevărat cavaler. Deși au trecut anii, chipul dive rămâne în continuare la fel de senin.

Dida Drăgan, cea supranumită „vocea de flacără a României” a povestit într-un interviu acordat în exclusivitate celor de la Click! despre marile sale regrete.

„Da, am regrete în viață! Cel mai mare regret este am fost încuiată la sertar. Am fost un artist tare cuminte. Mie nu îmi place să bat toba în public. Îmi place liniștea!

Sunt o femeie foarte cuminte. Nu mă duc la baruri sau la nu știu ce petreceri! Nu am timp de așa ceva.

Nici nu îmi doresc să fiu altfel pentru că nu îmi permite programul!”, a declarat Dida Drăgan, exclusiv pentru click.ro.