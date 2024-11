Ce face Daniel Pavel la Survivor România, de fapt, atunci când nu îl văd camerele: “Fac și eu traseele!” EXCLUSIV

Numeroși români așteaptă cu sufletul la gură noul sezon Survivor România, difuzat la Pro TV, mai ales pentru că noi Faimoși și Războinici o să se confrunte cu anumite condiții dure din Republica Dominicană. Daniel Pavel, prezentatorul show-ului, ne-a oferit detalii exclusive pentru Playtech Știri despre emisiune și concurenți.

Daniel și Ana Maria Pavel, noi detalii despre Survivor

Daniel și Ana Maria Pavel, prezenți la evenimentul Splend’or, ne-au dezvăluit că o să plece împreună în Republica Dominicană, mai ales pentru că superba vedetă se ocupă și de alimentația prezentatorului.

Starul TV ne-a mărturisit că are un rol consultativ atunci când vine vorba de casting. Mai mult, acesta merge pe trasee atunci când nu se filmează.

Bună, Ana, Daniel! Când începe Survivor?

Daniel Pavel: Mulțumesc de interes, ca de fiecare dată! Survivor o să înceapă la timpul potrivit. Când trebuie! Anul acesta pornim într-un ciclu nou. Am avut All Stars, iar acum pornim proaspăt, ca să zic așa! Totul necesită o pregătire specifică. Am anunțat deja în casting, va fi cel mai intens sezon.

Tu participi la aceste casting-uri?

Daniel Pavel: Există o echipă de casting, însă am un rol consultativ sau prietenesc. Nu este o parte din atribuțiile mele, însă eu îi văd și lucrez cu ei după ce sunt aleși.

Ana, pleci cu el în acest sezon?

Ana Maria Pavel: Plecăm împreună, da! Știu că aceasta este întrebarea! Vreau să îi fiu alături cât are nevoie, dar și să mă ocup de alimentație. Noi am adoptat un stil de viață sănătos, gătim mai mult acasă, nu mâncăm atât de mult pește, e nociv. Acesta este motivul, de fapt! Dar o să merg și la piscină cât timp el muncește. (râde)

Daniel, ea e și soție, dar și manager, PR, filmează, se ocupă de imaginea ta, e tot ce trebuie! Deci, cu cât o plătești?

Daniel Pavel: Cred că nicio sumă nu e prea mare! Însă, cred că îi și place. S-a legat din prima de ideea de explorator. Ea a mers în Dominicană cu mulți ani înaintea mea ca și turist de câteva ori.

Ba chiar, este concurentă, în spate, cu mine! Concurăm amândoi ca să ducem proiectul până la capăt. Survivor, din punct de vedere emoțional, este dur, astfel că am parte de suport.

Cum vă simțiți, totuși, când îi vedeți pe concurenți acolo? Întreb pentru că aceștia trec prin condiții dure pentru a câștiga premiul cel mare.

Ana Maria Pavel: Dacă mergi la Survivor, atunci te pregătești pentru asta, faci foamea, mergi pe traseu. Alegând acest lucru, înseamnă că sunt pregătiți! Îi apreciez foarte mult.

Daniel Pavel: Când scriu despre concurenți, scriu cu majuscule! Aș vrea să mă dezbrac la bustul gol timp de 3-4 zile pe săptămână, să am logo-ul Pro TV și genul acesta de expunere. Aș vrea asta, dar nu acesta este rolul meu! Eu facilitez emoțiile, îi aduc pe cei de acasă în poveste. Uneori mai fac și eu traseele! Totuși, e adevărat, sunt hrănit și dorm pe un pat de om normal. Ei dorm în condiții de Survivor, așa că trebuie privită evoluția lor.

Trecând la viața personală, v-ați bucurat de luna de miere până acum?

Ana Maria Pavel: Din păcate, nu, nu am fost în luna de miere! Am fost puțin la munte ca să ne relaxăm. Înainte, în timpul și după nuntă am fost agitați, astfel că am hotărât că mai bine o lăsăm pe anul viitor!

Daniel Pavel: Nu s-a legat!

Ana, cum te înțelegi cu băiatul lui? Știu că Daniel este un tătic extrem de mândru!

Ana Maria Pavel: Ne înțelegem foarte bine, este un băiat minunat!

Dan Pavel: Clar că este mândru tata de el! Este anul 2 la Drept, l-am văzut acum la Viena, am luat masa împreună. El mi-a zis că trebuie să mâncăm ceva. Un oraș ca Viena te așează! Generația următoare este extraordinară!

Daniel Pavel a fost ofițer în marina comercială la începutul carierei, iar, ulterior, și-a încercat norocul în media, lucrând în radio și televiziune.

Acesta a prezentat mai multe proiecte de-a lungul timpului, iar, în prezent, se află la cârma Survivor România, fiind, la rândul său, pasionat de sport.

Acesta a practicat înot de performanță, judo, scrimă, arte marțiale și polo. Pe plan personal, acesta are un fiu din fosta relație, care locuiește la Viena.

Daniel Pavel trăiește o poveste de iubire cu Ana Maria, care a studiat la Facultatea de Drept din Cluj. Cei doi s-au căsătorit în vara acestui an.